Bajo investigación madre que denunció maltrato policial contra su hija menor de edad en las protestas de Nuevitas (VIDEO)

Ivón Freijoo, la madre de la menor Beatriz Aracelia Rodríguez Freijoo, es investigada por la policía política cubana tras denunciar que su hija había sido maltratada por agentes policiales durante las protestas populares del 19 de agosto, en Nuevitas.



Freijoo dijo este jueves a Radio Martí que fue detenida el miércoles junto a su hija y ambas permanecieron en la sede de la Seguridad del Estado hasta pasada la medianoche.



“Para la sede de la Seguridad del Estado me llevaron, y a la niña la vio Menoría, y también fue conducida al Departamento de Medicina Legal. Cuando llegamos, lo que me hicieron fue que nos filmaron a las dos y luego tuve que contestar todas las preguntas que realizaron. Ya estamos las dos aquí, en la casa. Hasta la una de la madrugada estuve en ese lugar”, detalló la mujer.

Los agentes de la policía política informaron a Freijoo que se encuentra “bajo investigación. “Según me dijeron los oficiales, por la denuncia de lo de la niña. También expresaron que le van a dar respuesta a todo”, dijo la madre de la menor.



Por su parte, la esposa de José Armando Torrente, uno de los detenidos durante las protestas en el municipio camagüeyano, y quien fue conducido primero a la unidad policial en el territorio y luego trasladado el domingo hacia la sede de la Seguridad del Estado Provincial, en la capital agramontina, pudo visitarlo este martes y entregarle su aseo personal.

“Nada, él me dijo que estaba bien, que me mantuviera tranquila y que no me preocupara. El continúa bajo investigación, por tanto, todavía no hay nada en concluso”, dijo a Radio Martí Daimarelis Echeverría Bielsa.

Regresan los apagones y Pastelillo sigue vigilado



Mientras tanto, este miércoles, regresaron los apagones a Nuevitas, también en el barrio de Pastelillo, que desde las protestas permanece bajo una fuerte presencia policial (Boinas Rojas) en las calles, informó el residente en esa ciudad Olainis Tejeda Beltrán.



“Ayer (miércoles) confirmaron las autoridades en Radio Nuevitas que van a ocurrir apagones de seis horas diarias en diferentes horarios, según el déficit energético. Ayer ocurrió la interrupción del servicio entre las 5:00 de la tarde y las 11:00 de la noche”, detalló.

Según Tejada Beltrán, la presencia policial en Nuevitas, principalmente en Pastelillo, es enorme, y el programa de los apagones en el territorio ya no lo controla la Unión Eléctrica de Cuba, sino que es una decisión política que pasa por el Partido Comunista.



“La detención de manifestantes… es de esperar que esto arrecie en la medida que pase el tiempo. El descontento no es solamente por los apagones, es también porque no hay medicinas; es porque no hay comida. Aquí no hay nada”, enfatizó.