Bélgica debatirá propuesta de resolución sobre violación de derechos humanos en Cuba

El domingo primero de enero de 2023, por presiones familiares y el deterioro de su salud, el preso político del 11J Dixan Gainza Moré decidió abandonar la huelga de hambre que realizaba en celda de castigo en la prisión Cerámica Roja, en la ciudad de Camagüey.



Gaínza Moré había iniciado la huelga de hambre en el penal La Empresita, también en Camagüey, el pasado 26 de diciembre, en protesta por las pésimas condiciones en las que se encuentran los presos políticos, y para exigir su inmediata liberación.



La hermana del manifestante preso, Disney Azahares Moré, habló con Radio Televisión Martí tras recibir este martes una llamada telefónica suya desde el centro penitenciario.



“La huelga, realmente, la tuvo siete días, porque se comunican conmigo personas de la misma prisión, la jefatura, que me dicen que él había suspendido la huelga de hambre... Sucede que yo no les dí credibilidad y les dije: ‘hasta que no me lo pongan a un teléfono y yo sepa de él, yo no le doy credibilidad a nada de eso, porque tengo que escucharlo de su propia voz”, explicó Azahares Moré.

“En el horario de la mañana de ayer (martes), Dixan llama a mi teléfono. Entonces ahí nos comunicamos y me dice que había suspendido la huelga por cuestiones de nuestros abuelos. Nuestros abuelos están desesperados porque no sentían la voz de él”, lamentó la hermana del también activista de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU)

La mujer explicó que el abuelo de ambos es un anciano de 94 años, que ya ha sufrido un infarto cardíaco, y la abuela, de 87 años, padece de diabetes, por lo que la familia le había “pedido que abandonara eso, que eso no era lo ideal”, señaló, refiriéndose a la huelga de hambre.

De acuerdo con Azahares Moré, su hermano no parece estar en condiciones físicas para resistir una huelga de hambre prolongada.

“Ha perdido más de la mitad de su peso corporal desde que entró a la prisión y ahora está extremadamente flaco. Ya su organismo no da para eso. El objetivo no es morirse, la lucha continúa, pero no puede continuar de esa manera”, apuntó.

Según la hermana del preso político, este volvió a ponerse en contacto telefónico con ella en la noche del martes.

“Dixán ayer, en el horario de la noche, se vuelve a comunicar conmigo y me dice que a todo el que pregunte, le diga que él no traiciona sus principios, que él sigue firme. Ante todo, él sigue dispuesto a luchar por Cuba el tiempo que sea necesario; que él, simplemente, toma esta postura por sus abuelos, y por nosotros también, que somos los que sufrimos las consecuencias, a pesar de que su cuerpo también las está sufriendo”, dijo.



Añadió que su hermano permanece internado en la enfermería de la prisión y está “un poco delicadito, porque tiene que ir incorporando el alimento poco a poco. Y lo otro es que él ha pedido estar solo ahí. Se mantiene firme, que él no traiciona sus principios y nunca los va a traicionar".



Dixán Gaínza Moré, de 36 años, fue condenado a seis años de prisión por su participación en las protestas populares del 11 de julio de 2021 en el parque de El Cristo, en la ciudad de Camagüey.



En reiteradas ocasiones ha realizado denuncias sobre las inhumanas circunstancias en que cumplen condenas los presos políticos, en medio de golpizas, amenazas, aislamiento, falta de alimentos y medicinas, entre otras dificultades.



(Con reporte de Tomás Cardoso para Radio Martí)