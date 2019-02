Ayuda de EEUU para Venezuela llega a frontera colombiana

Mientras una docena de países europeos y latinoamericanos se reunían en Uruguay para evaluar la crisis venezolana, dos primeros camiones de ayuda humanitaria para Venezuela arribaron el jueves a la ciudad colombiana de Cúcuta en un escenario que vuelve a mostrar el forcejeo entre el gobierno de Nicolás Maduro y la oposición.

Custodiadas por motocicletas y vehículos de la policía local, las unidades que transportan varias toneladas de ayuda llegaron a un centro de acopio que habilitó el gobierno colombiano en Cúcuta, a unos 500 kilómetros al noreste de Bogotá, a un lado del puente fronterizo de Las Tienditas. Junto a los dos camiones de carga iban otras siete unidades más pequeñas.

Al grito de “¡arriba Venezuela!” algunas de las personas que encontraban a las afueras del centro de acopio celebraron el arribo de los camiones.



Aún no se conoce el mecanismo que se empleará para ingresar la ayuda humanitaria a Venezuela debido a que una de las vías que se utilizaría para ese fin permanecía cerrada.

Otra de las incógnitas que rodea el proceso es la actitud que tendrían los militares, principal base de apoyo a Maduro, cuando los opositores traten de ingresar los cargamentos hacia territorio venezolano.



Parte de la ayuda humanitaria para los más necesitados en Venezuela la proporcionó Estados Unidos, que envió alimentos, suplementos nutricionales, kits de higiene y suministros médicos.

A pocas horas del arribo a Cúcuta de los primeros cargamentos, un hombre venezolano cuya esposa padece cáncer de mama instó a Maduro a que acepte la ayuda internacional.



Luis Escobar describió entre lágrimas cuando él y su esposa llegaron a Colombia para tratar su cáncer y los médicos les informaron que la enfermedad había avanzado significativamente. Escobar indicó que no quiere que otros venezolanos corran la misma suerte de su esposa y dirigiéndose al mandatario le pidió: “No te cuesta nada. Necesitamos los elementos básicos”.

El gobierno venezolano ha rechazado el apoyo alegando que no existe una situación de emergencia en Venezuela y ha acusado a la oposición de propiciar una invasión militar.



"No somos mendigos", dijo esta semana Maduro.



Al condenar el bloqueo del puente, el secretario de Estado estadounidense, Mike Pompeo, exhortó la víspera a las autoridades venezolanas a que dejen que la ayuda llegue al "pueblo hambriento".

El mismo día, el gobierno de Puerto Rico anunció que envió a Venezuela un avión con un primer cargamento de ayuda humanitaria, de más de una tonelada, que incluye medicamentos, alimentos y artículos para niños.

Una portavoz del secretario de Estado de Puerto Rico dijo que la ayuda humanitaria no forma parte de los 20 millones de dólares del apoyo prometido por Estados Unidos. Ana Santos Pico dijo a The Associated Press que no podía proporcionar información adicional, como qué tipo de avión se usó para la misión del miércoles y quién es el propietario. Sólo indicó que es una “misión complicada”, y que no podía proporcionar más detalles. “Necesitamos mantener una estricta confidencialidad", agregó.

Los 14 países que participaron en la reunión de Montevideo suscribieron una declaración en la hicieron una exhortación a elecciones presidenciales libres, creíbles y transparentes, y plantearon que es crucial restaurar “la plana democracia, el estado de derecho, la separación de poderes y el respeto por le mandato constitucional de las instituciones del país, más particularmente la democráticamente electa Asamblea Nacional”.



Por su parte, el presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, pidió el jueves ayuda al papa Francisco para que se celebren comicios libres. En una entrevista con la televisora italiana Sky Tg24 hizo un llamado al pontífice y a otros países a que ayuden en el "cese de la usurpación, en el gobierno de transición y a producir elecciones realmente libres".

Maduro envió recientemente una misiva a Francisco para pedirle que ayude a facilitar un diálogo, pero el pontífice respondió que para que se dé una mediación se necesita la voluntad de ambas partes. Sin embargo, Guaidó ha descartado la participación en el diálogo alegando que la oposición participó entre 2016 y 2017 en otras conversaciones que fracasaron.



Venezuela está sumida en la mayor crisis política y económica de su historia con una hiperinflación de siete dígitos y una severa recesión. La escasez de alimentos y medicinas, entre otros bienes, ha generado una masiva migración de venezolanos que Naciones Unidas calcula en al menos tres millones de personas. Por ello la Asamblea Nacional, controlada por la oposición, promovió la iniciativa de recibir ayuda internacional.



“Todo eso es una patraña, una mentira”, afirmó el jueves el ministro de Comunicación venezolano, Jorge Rodríguez, al condenar la iniciativa de la oposición, y dijo en una alocución desde el palacio de gobierno que Estados Unidos busca una “agresión militar” contra su país.