Autoridades cubanas detienen a Luis Manuel Otero Alcántara

Una madre cubana lanzó una petición de ayuda este viernes en Facebook para que su hijo de cuatro años aquejado de cáncer reciba visa humanitaria que le permita atenderse “en cualquier país que este más desarrollado que Cuba” ya que la isla “no tiene los recursos” que su tratamiento requiere.

Decidida a encontrar una salida para el caso de su pequeño, Leticia Pascual contactó a las autoridades de Santa Clara, donde reside, pero no recibió una respuesta satisfactoria, según dijo este viernes a Radio Televisión Martí.

“Fui a buscar orientación a la Asamblea Provincial (…) No me convencieron”, dijo la mujer. Luego la pusieron en contacto con la doctora Migdalia del Hospital Oncológico Nacional, pero la repuesta que le dio “fue muy desagradable, me la voy a reservar, no la voy a comentar”, apuntó.

Pascual dijo que el único tratamiento oncológico disponible ahora mismo en la isla es “un tratamiento de rescate” con el cual el niño podría resolver momentáneamente, pero “cuando ese tratamiento termine Cuba no cuenta con más ningún recurso”.

El pequeño, aquejado de cáncer en los huesos desde los dos años de edad, requerirá de un trasplante de médula ósea y otros tipos de quimioterapia no disponibles en Cuba, señaló la madre, que dijo encontrarse “en una situación desesperada”.

Las autoridades de Salud no garantizan “la vida de mi niño” pero tampoco la han ayudado a gestionar la visa humanitaria “o hacer un conecto con otro hospital” donde atender al pequeño. “Yo no quiero que mi hijo se me muera por una irresponsabilidad del sistema cubano de salud”, subrayó.

La crisis del sistema de salud cubano, que afecta directamente a su hijo, “supuestamente debe ser la culpa del bloqueo, pero yo quiero que alguien me responda donde está la potencia médica, donde está la salud gratuita que Cuba ofrece, donde está la seguridad de este país”, se cuestionó la madre en el mensaje compartido en la red social.

Pascual denunció el servicio deficiente del hospital pediátrico de Santa Clara, donde “para poder hacerle a mi hijo una tomografía (…) tuve que esperar una semana porque estaban reparando el aire acondicionado”.

Al siguiente examen, una gammagrafía que requería anestesia, afirma que tuvo que esperar y hasta coordinarlo personalmente “porque el hospital infantil no tiene el equipo, y hay que hacerlo en un hospital de adultos en el departamento de medicina nuclear, donde la atención fue pésima”.

La madre dijo que los doctores “llevan 4 días discutiendo cuando se va a realizar la biopsia”, lo que demora el diagnóstico final del pequeño y el comienzo de su tratamiento. Aunque el estado del paciente es estable, y espera la respuesta de los médicos, “sus parámetros” en los análisis de sangre “están todos muy elevados”, lo que indica que “ese tumor está creciendo”.

Pascual afirmó que en el caso de su hijo ha habido “un mal trabajo” porque el pequeño “llevaba seis meses sin tratamiento desde su primer tumor”, y en una primera tomografía los médicos determinaron “que era una imagen congénita”.

“Entonces necesito una visa humanitaria, una respuesta, una solución, ya que el sistema de salud (de Cuba) no me puede ayudar”, dijo Pascual.

La mujer dijo que ha escrito a varios hospitales y ha pedido ayuda a sus familiares en Estados Unidos, pero para cualquier gestión necesita que el sistema de salud de Cuba “haga el contacto” para gestionar la visa humanitaria.

“Yo no quiero que me pase igual que la ha pasado a esas madres de esa esa sala, que han fallecido sus hijos” por la falta de recursos para la atención médica en el país. “Yo no quiero que a mí me suceda eso”, confesó angustiada.

La mujer explicó que no han valorado el traslado del pequeño a la capital porque “es un trámite –según me explicó la oncóloga de La Habana- que se tiene que hacer a través de oncólogos, y hasta ayer (jueves) la oncóloga que atiende a mi niño no había conversado con ella”.

El hospital Pediátrico Universitario José Luis Miranda, donde se atiende el hijo de Pascual, es un centro de referencia en las especialidades de “Onco-Hematología, Nefrología-Hemodiálisis, Cirugía Pediátrica y Neonatal, Neurocirugía y Fibrosis Quística”, según describe el sitio oficial EcuRed.

Reportajes publicados en el diario estatal Vanguardia, de esa provincia, describen al hospital como un centro médico de excelencia.