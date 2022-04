Autoridades cubanas amenazan a madre de un joven del 11J

Bárbara Farrat, madre del menor Jonathan Torres Farrat, detenido por protestar el 11 de julio, dijo que la Seguridad del Estado amenazó a su hijo con ponerle más años en prisión si ella sigue denunciando.

A través de un video publicado en su perfil de Facebook, Farrat dijo que su hijo le comentó en la última visita familiar, en la Prisión Jóvenes del Occidente, que un agente de la Seguridad del Estado que se hace pasar por el nombre de “Angelito”, le dijo que si su madre seguía protestando le añadirían más años de cárcel que los que le piden en la petición fiscal.

Jonathan Torres Farrat tenía 17 años cuando fue detenido el pasado 13 de agosto por su supuesta participación en las manifestaciones populares del 11 de julio y ahora pudiera pasar muchos años en prisión, como indica la petición fiscal de 8 años de cárcel.



“Le dijeron que de no callarme que me olvidara de la petición fiscal que le habían bajado, que al final no tenía nada que ver la petición fiscal con lo que podía suceder en el juicio”, explicó Farrat.

De la misma manera, la mujer denunció que lleva varios días pidiendo que cambien a su hijo de "compañía", pues está teniendo problemas “con un muchacho que no formó parte de las protestas”.



Sin embargo, al dirigirse al director de la prisión, éste le respondió que solo lo haría “si ella se porta bien”. “Yo simplemente soy una madre, reclamando los derechos de mi hijo, y mientras mi hijo esté preso, no me van a callar”, respondió ella. También responsabilizó a las autoridades del penal de lo que le pueda suceder a su hijo si no realizan el cambio.



Familiares de presos por el 11J denunciaron a Radio Televisión Martí en días pasados que las multas y amenazas por parte de la policía política han aumentado recientemente, con el propósito de que cesen las denuncias y publicaciones en redes sociales.

María Celia Aguilera, madre del detenido Luis Armando Cruz Aguilera, de 22 años, denunció que después de un intercambio con diplomáticos estadounidenses a mediados de marzo, fue citada y amenazada con ser encarcelada. Su hijo también fue amenazado en prisión.

Yudinela Castro, madre de Rowland Castillo Castro, otro de los menores encarcelados por el 11J, estuvo detenida por 15 sometida a intensos interrogatorios por la Seguridad del Estado, a pesar de su delicado estado de salud.