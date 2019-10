Asesor de Trump alertó sobre llamada telefónica con líder de Ucrania

Un importante asesor del presidente Donald Trump testificó el martes que quedó tan preocupado tras escuchar al republicano pedirle al mandatario de Ucrania que investigara a un rival político local, que informó la situación a un abogado de la Casa Blanca por sus inquietudes sobre la seguridad nacional.

El teniente coronel del Ejército Alexander Vindman, director de asuntos europeos del Consejo de Seguridad Nacional, se convirtió en la primera autoridad de la Casa Blanca en funciones que testifica en el marco de la investigación de la Cámara de Representantes sobre un posible juicio político contra Trump.



Vindman, un ciudadano estadounidense nacido en Ucrania y veterano condecorado de la guerra en Irak, también se convirtió en la primera persona que ha testificado y que escuchó la llamada telefónica del 25 de julio en el centro del escándalo.



"Me preocupó la llamada", dijo Vindman en su declaración inicial ante las tres comisiones de la Cámara baja que realizan la investigación sobre juicio político impulsada por los demócratas.



"No creo que fuese correcto exigir a un gobierno extranjero que investigue a un ciudadano de Estados Unidos, y me preocupaban las consecuencias para el apoyo de Estados Unidos a Ucrania", agregó.



Durante la llamada telefónica, Trump pidió al presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, que investigara a Joe Biden, exvicepresidente y rival político demócrata, y a su hijo Hunter, quien sirvió en el directorio de la compañía de gas ucraniana Burisma.



Trump también solicitó a Zelensky que investigara una teoría conspirativa desmentida que sostiene que Ucrania, y no Rusia, interfirió en la elección presidencial de Estados Unidos en 2016.



El presidente estadounidense retuvo 391 millones de dólares en ayuda en seguridad para Ucrania aprobada por el Congreso, para enfrentar a separatistas apoyados por Rusia en la región oriental del país. Zelensky accedió a las peticiones de Trump. La ayuda fue entregada posteriormente.



Vindman, quien se presentó luego de recibir una citación de los legisladores, recordó haber escuchado la llamada. "Me di cuenta de que si Ucrania realizaba una investigación a los Biden y a Burisma, posiblemente sería interpretado como una jugada partidista que indudablemente resultaría en que Ucrania perdería el respaldo bipartidista que ha mantenido hasta el momento. Eso socavaría la seguridad nacional de Estados Unidos", dijo en su testimonio.



Después de la llamada, agregó Vindman, informó sus preocupaciones al principal abogado del Consejo de Seguridad Nacional. La llamada motivó una queja de un informante de la comunidad de inteligencia, cuya identidad no ha sido revelada, y dio origen a la investigación sobre un juicio político.



En su declaración, Vindman negó ser el informante o conocer la identidad de la persona.