Asesor de Biden descarta una relación con La Habana estilo Obama-Castro

El director sénior del Consejo de Seguridad Nacional para el hemisferio occidental, Juan González, dijo a CNN que la Administración Biden no seguirá la misma política de acercamiento con La Habana que emprendieron en 2014 Barack Obama y el general Raúl Castro.

“Joe Biden no es Barack Obama en la política hacia Cuba, yo creo que los dos… el momento político ha cambiado de forma importante, se ha cerrado mucho el espacio político, porque el gobierno cubano no ha respondido de ninguna forma, y de hecho la opresión en contra de los cubanos es peor aún hoy que tal vez fue durante la administración Bush", expresó el asistente del presidente Joe Biden.

El director principal para las Américas en el Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, agregó que levantar los límites a los viajes y remesas son los compromisos que se han hecho y que "se harán en algunos momentos, estamos muy enfocados en varias crisis alrededor del mundo, y también en la situación doméstica”, explicó el funcionario.

"Quienes piensan que EEUU va a entrar en estos momentos con un diálogo de múltiples años con Cuba, yo creo que no entiende el momento político y la situación en donde estamos viviendo y el desorden que heredamos de la Administración previa", reiteró González.

"No se invertirá de forma inicial el capital político o el tiempo de esta Administración", agregó.

El asesor de Biden reconoció la imposibilidad de que Washington pueda ponerse al día con el compromiso de 20.000 visas anuales para los cubanos debido a los incidentes con el personal diplomático estadounidense.

"Tenemos que asegurarnos de que nuestro personal en la embajada estadounidense en La Habana estén seguros y no corran peligro de un ataque de microondas o no sé cómo lo están llamando hoy", explicó.

El mes pasado, el senador Bob Menéndez, jefe del Comité de Relaciones Exteriores del Senado, también descartó de momento un acercamiento inmediato entre Washington y La Habana.

En una entrevista concedida al periodista cubano Juan Manuel Cao, de América Tevé, el senador demócrata por New Jersey se refirió al deshielo impulsado por Obama y Castro como "tiempos difíciles" porque la administración no consultaba con el Congreso ni con aquellos que como él han tenido una "posición firme y clara" y están "bien empapados en el tema de la política hacia el régimen castrista".

A su juicio la Administración Biden no ha decidido ideológicamente regresar a la política de Obama y asegura que el actual presidente presta atención a consultores como él y otros y que por ello "existe la oportunidad de tener un efecto en la política de la administración del presidente Biden".

"Yo creo que hasta esos que están dentro de la administración, el cuerpo de Seguridad Nacional y el Departamento de Estado, entienden que el esfuerzo de Obama no rindió lo que esperaban. El régimen no hizo absolutamente nada para cambiar ningún elemento, en derechos humanos, en aperturas económicas, en aperturas, por ejemplo, culturales como lo que hemos visto con el Movimiento San Isidro. Vieron que eso no dio resultado. Creo que lo entienden y por eso están buscando un camino que pueda dar resultado, porque vamos a ser sinceros: si miramos desde la revolución al presente no hemos logrado lo que queremos. Tenemos que determinar cuál es la vía para lograr lo que queremos, lo que el pueblo cubano quiere realizar, su libertad, su oportunidad de expresarse como ellos quieren, rezar al altar que ellos escogen, elegir a quienes los gobiernan y, en fin, ser libres. Eso es, creo yo, la meta que la administración está tratando de determinar", explicó el senador.