Asegura EEUU que los medios de comunicación estatales rusos distorsionan y tratan de engañar

KIEV, Ucrania (AP) — El presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy se dijo comprometido a buscar la paz pese a los ataques rusos contra la población civil que han dejado atónito al mundo y exhortó de nuevo a otros países a enviar más armamentos antes de un esperado incremento de los combates en el este de Ucrania.



Zelenskyy hizo los comentarios el sábado en una entrevista con The Associated Press un día después de que al menos 52 personas murieron en un ataque contra una estación de trenes en la ciudad oriental de Kramatorsk y al tiempo que la evidencia de masacres de civiles sale a la luz luego que las tropas rusas no consiguieron tomar la capital, Kiev, donde se encuentra.



"Nadie quiere negociar con una persona o personas que han torturado esta nación. Es comprensible. Y como hombre, como padre, lo entiendo muy bien", dijo Zelenskyy. Pero "no queremos perder oportunidades, si las tenemos, para una solución diplomática".



Vistiendo el verde olivo que ha marcado su transformación en un líder en tiempo de guerra, el presidente se vio claramente exhausto, pero animado para perseverar. Habló con la AP dentro del complejo de oficinas presidenciales, donde las ventanas y los pasillos están protegidos por torres de sacos de arena y soldados armados fuertemente.



"Tenemos que luchar, pero luchar por la vida. No se puede pelear por el polvo cuando no hay nada ni gente. Por eso es importante detener esta guerra", dijo Zelenskyy.

Los soldados rusos que se retiraron del norte de Ucrania ahora se reorganizan para lo que se espera será un esfuerzo intensificado para retomar la región oriental de Donbás, incluyendo la ciudad portuaria de Mariúpol que los combatientes ucranianos siguen defendiendo.



El presidente dijo que esos defensores se están ocupando de "una gran parte de las fuerzas enemigas" y describió la batalla para la defensa de Mariúpol como "el corazón de la guerra" en este momento.



"Está latiendo. Estamos peleando. Somos fuertes. Y si deja de latir, estaremos en una posición más débil", sostuvo.



Zelenskyy se dijo confiado en que los ucranianos aceptarán la paz pese a los horrores que han presenciado en la guerra de más de seis semanas.



Esto incluye las horripilantes imágenes de cadáveres de civiles encontrados en patios, parques y plazas de la ciudad y los que fueron sepultados en fosas comunes en Bucha, suburbio de Kiev, tras el retiro de las fuerzas rusas. Líderes ucranianos y occidentales han acusado a Moscú de crímenes de guerra.



Rusia ha afirmado falsamente que las escenas en Bucha fueron un montaje. Moscú también culpó a Ucrania del ataque a la estación ferroviaria en Kramatorsk cuando miles de personas intentaban huir ante la esperada ofensiva rusa.



A pesar de tener esperanza para lograr la paz, Zelenskyy reconoció que debe ser "realista" sobre las perspectivas de una pronta resolución dado que hasta la fecha las negociaciones se han limitado a conversaciones de bajo nivel que no incluyen al presidente ruso Vladimir Putin.



Zelenskyy mostró resignación y frustración cuando se le preguntó si era suficiente el suministro de armas y de otro equipo que su país ha recibido de Estados Unidos y otras naciones occidentales para revertir el curso de la guerra.



"Aún no", dijo en inglés por cuestiones de énfasis: "Por supuesto que no es suficiente".



Sin embargo, subrayó que ha aumentado el apoyo de Europa y que se han acelerado las entregas de armas estadounidenses.



Esta semana, Eslovaquia, un miembro de la Unión Europea y que hace frontera con Ucrania, donó su sistema de defensa aérea S-300 de la era soviética a Ucrania en respuesta a la petición de ayuda de Zelenskyy para "cerrar los cielos" a los aviones de guerra y misiles rusos.



Parte de ese apoyo ha llegado a través de visitas de líderes europeos.



Después de reunirse con Zelenskyy en Kiev el sábado, el canciller austriaco Karl Nehammer dijo que prevé más sanciones de la UE contra Rusia incluso cuando defendió la oposición de su país a suspender las entregas de gas natural ruso.



Estados Unidos, la UE y el Reino Unido respondieron a las imágenes de Bucha con más sanciones, incluso algunas contra las hijas adultas de Putin. Aunque la UE fue tras el sector energético ruso por primera vez al prohibir el carbón, hasta ahora no ha logrado llegar a un acuerdo para suspender el más lucrativo petróleo y gas natural que financia el fondo de reservas de Putin. Europa depende de esos suministros para generar electricidad, llenar tanques de combustible y mantener la industria activa.



El primer ministro británico Boris Johnson también realizó una visita no anunciada para reunirse con Zelenskyy, y su oficina dijo que hablaron del "apoyo a largo plazo" de Gran Bretaña.



El viernes en Kiev, la presidenta de la Comisión Europea Ursula von der Leyen presentó al mandatario de Ucrania un cuestionario que representa el primer paso para solicitar la membresía de la Unión Europea. La titular del brazo ejecutivo del bloque dijo que el proceso para completar el cuestionario podría demorar semanas —un tiempo de entrega inusualmente rápido— aunque garantizar la membresía podría tardar mucho más.



Zelenskyy se quedó pensativo cuando le preguntaron qué impacto tenía para su pueblo el ritmo de entrega de armas y si se pudieron haber salvado vidas si la ayuda hubiera llegado antes.



"Con mucha frecuencia buscamos respuestas en los demás, pero yo con frecuencia busco las respuestas en mí. ¿Hicimos lo suficiente para recibirlas?", dijo en referencia a las armas. "¿Hicimos lo suficiente para que estos líderes creyeran en nosotros? ¿Hicimos lo suficiente?".



Hizo una pausa y negó con la cabeza.



"¿Somos los mejores para este lugar y este momento? Quién sabe. Yo no sé. Háganse la pregunta ustedes mismos", indicó.