Asamblea para la Resistencia llama a los militares a ponerse de parte del pueblo en Cuba y no derramar más sangre

Ante los dramáticos acontecimientos de los últimos días, la organización exiliada Asamblea para la Resistencia hace un llamado a todos los militares del MININT y de las FAR en la isla para que no embarren sus manos con la sangre inocente de los miles de cubanos que se han levantado contra el régimen comunista.

Recuerdan los exiliados que “su deber más alto no es con los individuos que les pueden dar órdenes sino con la nación a la que juraron lealtad y que tiene su cuerpo y esencia en el pueblo”.

La organización no duda de que el fin del régimen comunista de Cuba ha comenzado y de que pueblo se ha expresado sólida y valientemente en las calles, “consciente de que el régimen es represivo, violento y cruel”.



Sin embargo, dice la Asamblea para la Resistencia, que “siempre hemos confiado que, en el momento decisivo para Cuba, aún dentro de las altas esferas del régimen, habría cubanos que amen más a la Patria que a la ideología comunista y que les dirían no a las órdenes de masacrar al pueblo. No podemos creer que el poder haya envilecido a esos cubanos hasta un extremismo tan odioso”.



Basados en esa esperanza los exiliados le hacen un llamado a todos los militares del MININT y de las FAR para que se pongan de parte del pueblo.



“Expresar esa voluntad popular, como lo han hecho decenas de miles de cubanos en estos días, es un derecho reconocido en todo el mundo. No hay delito ni crimen alguno en esas manifestaciones espontáneas y masivas. El régimen se ha autocalificado siempre como representante del pueblo y ese pueblo les acaba de decir que no los quiere más. ¿Los van a escuchar o los van a matar? Este es un momento de grandes decisiones donde se pone a prueba la verdad de las intenciones: con el pueblo o contra el pueblo”, afirman.



Dice la organización anticastrista que tiene la esperanza de que la razón prevalecerá y que muchos, “muchísimos militares, optarán por abrazarse al pueblo y dejar aislados a los extremistas que quieren asesinar al pueblo que, en definitiva, es el verdadero y genuino dueño de la soberanía nacional”.



“La Asamblea de la Resistencia Cubana les garantiza que estará atenta para proteger la vida e integridad de los militares que tomen esa decisión, mediante acciones inmediatas ante los organismos internacionales pertinentes”.



“Nadie debe dudar que la dictadura va a desaparecer, como han desaparecido la abrumadora mayoría de las dictaduras comunistas en el mundo. El pueblo se lo acabó de demostrar”.



Finalmente, aseguran los exiliados, “se rompió en Cuba el molde del miedo que tenía atada a la juventud y ya no hay regreso a ese molde”.



Apuestan los miembros de la Asamblea que la próxima explosión popular será incontenible porque, “cuando un pueblo se decide a recuperar su dignidad y derechos, nada ni nadie lo detiene, ni siquiera las balas asesinas”.



“Por todas esas razones, les pedimos encarecidamente que sean parte de la nueva Cuba, que no se hundan con la Cuba vieja y despreciable por empobrecida, endeudada, en ruinas materiales y espirituales y sin futuro”.



Concluye la Asamblea para la Resistencia que para “aquellos que desoigan este mensaje de fraternidad y concordia, les recordamos que disparar contra personas desarmadas que pacíficamente expresan sus opiniones, es un delito de lesa humanidad. Eso significa que los criminales que lo hagan tendrán reservado permanentemente su asiento frente a un tribunal de justicia y que nunca escaparán a ese momento porque los crímenes de lesa humanidad no caducan jamás”.

“Ojalá no desoigan este mensaje de cubanía y fraternidad para el bien de Cuba y su futuro”