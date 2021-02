Asamblea de la Resistencia pide a Biden que no saque a Cuba de la lista de países terroristas

Autoridades cubanas impusieron un acta de advertencia y amenazaron al músico contestatario Omar Mena "El Analista" durante su detención de varias horas el pasado 29 de enero, en Santa Clara.

Mena salía de su vivienda en esa ciudad, cuando fue interceptado por agentes policiales, según explicó a Radio Martí.

"Iba rumbo al trabajo sobre las 10 de la mañana, y a tres cuadras de la casa me detienen. Me intercepta un oficial de la Seguridad del Estado que siempre me atiende y me pide, supuestamente de favor, que lo acompañe, que me monte en el carro y que le entregue la llave de la motorina y el teléfono, y me condujeron hasta Instrucción".

El detenido se acogió a su derecho de no hablar, y enseguida “se pusieron a amenazarme…”. Le dijeron que estaba cometiendo cuatro delitos: “incitación a delinquir, incitación a desorden público, asedio a las instituciones”, y otro de esos “delitos comunes que imputan ellos todo el tiempo”.

El rapero se mantuvo en sus trece, y no accedió a hablar con sus interrogadores.

Entonces “me buscaron un tutor penal de la Seguridad del Estado, y me levantaron como una especie de acta donde dice que ellos ya habían hablado conmigo sobre ese tema y los delitos en los que estaba incurriendo, o en los que podía incurrir”, señaló.

Según Mena, los agentes le dijeron que ya estaban “cansados de llevarme y sacarme de la unidad”, y que esa era “la última vez” que lo harían, en referencia a que la próxima vez se quedará preso.

El también el artista independiente Luis Manuel Otero Alcántara había convocado a una manifestación pacífica frente al capitolio habanero el mismo día que detuvieron a Mena, lo que desató el temor del régimen y pudo ser el motivo real de su arresto, señaló el rapero.

(Con reporte de Ivette Pacheco para Radio Martí)