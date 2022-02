Activista moviliza a los cubanos exigiendo el derecho de todos a regresar a su país

La activista Anamely Ramos está movilizando a los cubanos que viven fuera de la isla a reclamar el derecho de todos a volver a su país, luego que el miércoles la aerolínea American Airlines le impidiera abordar su vuelo a La Habana en el Aeropuerto Internacional de Miami en cumplimiento de una exigencia del régimen comunista.

Tras acaparar atención de los medios locales en la terminal aérea, la activista del Movimiento San Isidro se desplazó al restaurante Versailles, donde continuó recibiendo la atención de los periodistas, políticos locales y exiliados cubanos.

La alcaldesa de Miami-Dade, Daniella Levine Cava, visitó a la artista mientras acampaba el icónico restaurant y luego escribió: “La artista cubana Anamely Ramos merece el derecho de regresar a casa y denunciar los abusos a los derechos humanos que ocurren en Cuba”.



La también curadora de arte ha visibilizado su reclamo en redes sociales con la etiqueta #DerechoARegresar.

El periodista cubano residente en México José Raúl Gallego ha convocado para hoy a una protesta frente a la embajada cubana en la ciudad de México.

Desde Cuba, la activista Saylí González describió lo sucedido como un acto de “terror a la poesía y a la firmeza de Anamely Ramos”, y aseguró que la curadora tiene #DerechoARegresar.



La poetisa Katherine Bisquet, quien fue montada en un avión para Alemania junto a su pareja sentimental el artista Hamlet Lavastida, sin opción de volver, se solidarizó con Ramos: “Queremos nuestros derechos ya!!!”, escribió en Facebook.



El periodista de El Estornudo, Carlos Manuel Álvarez, actualmente en los Estados Unidos, catalogó lo sucedido como “una violación tan escandalosa de los derechos elementales del ser humano”. Además, destacó que en su opinión el gobierno cubano debe dar una respuesta de la prohibición y el Departamento de Estado debe exigirla.

“Se trata, insisto, de algo muy, extremadamente grave y que emplaza a los poderes establecidos, no solo al poder ilegítimo de la dictadura, sino a los poderes que supuestamente acompañan a la sociedad civil cubana en su pelea”, explicó.



La escritora y artista cubanoamericana Coco Fusco señaló al gobierno cubano como el único responsable de la situación y dijo que Estados Unidos "no está obligado a actuar y los no ciudadanos no tienen derecho a la protección del gobierno estadounidense si no solicitan asilo".

Fusco recordó que esto es "una práctica habitual del gobierno cubano".

El autor cubano Amir Valle, quien reside en Alemania, comentó en un foro organizado por INSTAR en Facebook, que padeció el mismo problema en el 2005, y que fue totalmente sorprendido por la medida.

El escritor explicó que fue traumático para él y su esposa, pues tenían hijos a quiénes no pudieron ver por un tiempo. "Lo terrible" es que uno se encuentra en una situación de "apátrida", dijo.

"Anamely representa un gran peligro en conexión con Maykel (Castillo El Osorbo) y Luis Manuel (Otero Alcántara)" para el régimen, aseveró Valle.

Héctor Valdés Cocho, periodista cubano obligado a irse al exilio en enero pasado, envió por medio de Facebook un mensaje de solidaridad a Ramos: "Anamely Ramos González mi niña bella; créeme que en estos momentos te abrazo como si fuera el último abrazo que diera en la vida".

Por su parte, la periodista Luz Escobar, del diario 14ymedio, dijo que esta acción contra Ramos es "una abrumadora caída" en materia de derechos humanos.

El abogado Eloy Viera recuerda, en declaraciones a 14ymedio, que otros cubanos pasaron por una situación similar pero "la particularidad" en este caso es que Ramos "no ha perdido sus derechos, porque no ha permanecido más de 24 meses fuera de Cuba".