Artistas e intelectuales dominicanos piden cuentas a embajador cubano sobre Otero Alcántara

Un grupo de intelectuales y creadores dominicanos pidió explicaciones al embajador de Cuba en Santo Domingo, Carlos Jesús de la Nuez López, sobre la situación del artista cubano Luis Manuel Otero Alcántara.

En una carta abierta, enviada a la sede diplomática y divulgada por la prensa local, los firmantes denuncian la reclusión de Otero Alcántara en un hospital de La Habana y lo califican como un preso político “cuya única causa ha sido exigir que su libertad para crear y opinar sea respetada, una causa que nosotros compartimos y apoyamos plenamente".

Los signatarios lamentan que, a más de una semana del traslado forzoso de Otero Alcántara al centro de asistencia médica, solo haya acceso a las noticias que divulga el régimen a través de sus órganos oficiales, denigrando al artista en un franco asesinato a su reputación.

“Con el debido respeto, no podemos confiar en esas informaciones, provenientes de medios donde no encuentran cabida la pluralidad de opiniones y la posibilidad del ojo crítico", manifiestan.

Asimismo preguntan al diplomático: "¿Dónde está realmente Luis Manuel Otero Alcántara? Si, como afirma la prensa bajo control del Gobierno en Cuba, que es toda la prensa admitida en el país, su huelga fue falsa, ¿por qué no se le permite abandonar el hospital donde supuestamente se encuentra? ¿Por qué no se permite que sus amigos y compañeros del Movimiento San Isidro lo visiten? ¿Por qué no se permite a Otero Alcántara conectarse a Internet e informar a través de las redes sociales y con sus propias palabras cuál es la situación?”

"La actuación de las fuerzas policiales cubanas que entraron en su casa, lo tomaron preso, destruyeron algunas de sus pertenencias y secuestraron sus obras de arte es típica de los sistemas totalitarios, que no respetan las libertades de sus ciudadanos, y resulta tan inaceptable para nosotros como lo fue para el propio Otero Alcántara", puntualizan en el texto.

"Nosotros, artistas e intelectuales dominicanos protestamos enérgicamente contra esta manera de proceder, al tiempo que exigimos con todo rigor la libertad de Luis Manuel Otero Alcántara para que sea atendido, en caso de ser necesario, por un personal médico en el cual confíen sus familiares y compañeros", agregan.

Entre los firmantes se encuentran Máximo Vega, Kianny Antigua, Keysi Montás, Jorge Pineda, Rodolfo Báez, Eduardo Gautreau De Windt, Manuel García Cartagena, Pedro Antonio Valdez, Ibeth Guzmán, Rubén Lamarche, Nancy Vizcaíno y los cubanos naturalizados dominicanos ganadores de premios nacionales de literatura de República Dominicana, Bismar Galán y José Manuel Fernández Pequeño, quien dijo a Radio Televisión Martí:

“Como dominicano que soy, me sentí muy contento y no sólo porque estaba enteramente de acuerdo con los términos en que se reclamaba lo que el gobierno cubano está haciendo contra el artista visual Luis Manuel Otero Alcántara, sino porque durante décadas la izquierda intelectual dominicana mantuvo una posición de apoyo irrestricto al gobierno cubano y de oposición, también irrestricta, a todo aquel que pudiera hacer una crítica al gobierno cubano”.

“La postura siempre fue que criticar al gobierno de Cuba era apoyar al de los Estados Unidos, por esa razón, la carta me demostró que los tiempos han cambiado porque intelectuales dominicanos, muchos de ellos de un enorme valor, estaban asumiendo una posición firme, la posición que debe tener, pienso yo, cualquier artista, intelectual honesto frente a la represión que hoy despliegan las autoridades de Cuba”, indicó el escritor.

“Son 50 los firmantes, pero luego me han escrito muchos, 20, 30, preguntándome dónde pueden firmar. Esta posición de los intelectuales dominicanos frente al problema cubano me parece que tiene una enorme importancia de cara al mundo entero”, recalcó Fernández Pequeño.

El texto completo de la carta:

Excelentísimo embajador:

Quienes firman esta carta somos intelectuales y artistas dominicanos que desde hace semanas seguimos con atenta y creciente preocupación la forma en que el Gobierno cubano ha tratado y trata al artista Luis Manuel Otero Alcántara. La actuación de las fuerzas policiales cubanas que entraron en su casa, lo tomaron preso, destruyeron algunas de sus pertenencias y secuestraron sus obras de arte es típica de los sistemas totalitarios, que no respetan las libertades de sus ciudadanos, y resulta tan inaceptable para nosotros como lo fue para el propio Otero Alcántara, quien se declaró en huelga de hambre y sed por esta razón. Pero se ha ido más lejos: nuevamente la policía cubana penetró en su vivienda durante una madrugada y, según afirma la prensa oficialista, lo trasladó a un hospital en La Habana bajo el pretexto de que pretendían suministrarle ayuda médica. Ha pasado una semana de este secuestro y las únicas noticias del artista son aquellas que emite el Gobierno a través de sus órganos oficiales, solo para denigrar a Otero Alcántara y asesinar su reputación. Con el debido respeto, no podemos confiar en esas informaciones, provenientes de medios donde no encuentran cabida la pluralidad de opiniones y la posibilidad del ojo crítico.

Nuestras preguntas son muy simples, señor embajador: ¿Dónde está realmente Luis Manuel Otero Alcántara? Si, como afirma la prensa bajo control del Gobierno en Cuba, que es toda la prensa admitida en el país, su huelga fue falsa, ¿por qué no se le permite abandonar el hospital donde supuestamente se encuentra? ¿Por qué no se permite que sus amigos y compañeros del Movimiento San Isidro lo visiten? ¿Por qué no se permite a Otero Alcántara conectarse a Internet e informar a través de las redes sociales y con sus propias palabras cuál es la situación?

Nosotros, artistas e intelectuales dominicanos protestamos enérgicamente contra esta manera de proceder, al tiempo que exigimos con todo rigor la libertad de Luis Manuel Otero Alcántara para que sea atendido, en caso de ser necesario, por un personal médico en el cual confíen sus familiares y compañeros. Otero Alcántara es en este momento un preso político cuya única causa ha sido exigir que su libertad para crear y opinar sea respetada, una causa que nosotros compartimos y apoyamos plenamente.

Quedamos a la espera de su oportuna respuesta, con el respeto que su alto cargo nos merece:

Máximo Vega

Kianny Antigua

Keysi Montás

Jorge Pineda

Rodolfo Báez

Eduardo Gautreau De Windt

Manuel García Cartagena

Pedro Antonio Valdez

Ibeth Guzmán

Bismar Galán

Rubén Lamarche

José M. Fernández Pequeño

Nancy Vizcaíno

Arturo López

Karma Davis Pérez

Gramsci Guzmán

Wali Vidal

Jochi Muñoz

José Levy

Sole Fermín

José Pión

Lili Ayala

Gipsy De los Santos

José Almonte

Pery Jiménez

Elka Díaz

Tulio Augusto Feliz

Alescar Ortiz

José Peralta

Adonis Montero

Samuel Priego

Luis Heredia

Glaem Pals

Luis Manuel Otero Alcántara ha estado recluido desde el 2 de mayo en el hospital Calixto García de La Habana, tras ocho días en huelga de hambre. No tiene acceso a llamadas telefónicas ni a internet. Solo dos de sus familiares han podido visitarlo.