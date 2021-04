"Hoy somos UNPACU, familia": Otero Alcántara avisa que está feliz y en la calle tras 12 horas detenido

El artista Luis Manuel Otero Alcántara confirmó este martes que fue liberado en la noche del lunes tras permanecer detenido en la estación policial de Regla por más de 12 horas.

"Me cogieron preso, me llevaron a mí para la Unidad de Regla, y me soltaron ayer mismo a las ocho y media a la noche, pero no tenía Internet, no había cómo comunicarse con nada ni con nadie hasta ahora por la mañana", explicó en declaraciones a Radio Televisión Martí.

"Seguridad del Estado sitió toda mi casa impidiendo que los niños que estaban aquí a recoger sus caramelos. Ante ese hecho, no teníamos nada más que hacer que entregar los caramelos a los niños y demostrar a los niños, que nosotros sí queremos para ellos un futuro próspero y un futuro en el que sus hijos puedan tener caramelos y ellos mismos van a tener caramelos y puedan tener la diversidad de alimentos que quieran, sanos o no sanos, pero la que quieran, y que sean capaces de administrar eso a través tra vez su salario", explicó.​

Al momento de la entrevista con Radio Televisión Martí el activista confesó estar contento de estar en libertad: "Estoy en la calle feliz. Ya repartimos los caramelos y repartimos los dulces y todos súper conectados. Los quiero muchísimo. Hoy somos UNPACU, familia".

Varios activistas desde Cuba habían denunciado este mismo martes que el fundador del Movimiento San Isidro estaba desaparecido.

El artista Maykel "El Osorbo" dijo esta mañana en redes sociales que el régimen tenía detenido a Otero Alcántara y en "algún momento tendrán que soltarlo" pero llamó la atención acerca de que la prioridad de ellos ahora es la salud de los activistas de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU) en huelga de hambre desde hace 18 días.

El rapero considera que la detención de Luis Manuel fue una estrategia para "desviar el foco mediático" de la huelga.

En la noche del lunes fue liberado Manuel de la Cruz, quien hacía su trabajo de payaso, cuando junto a Otero Alcántara fueron arrestados por repartir caramelos a niños del barrio San Isidro, en La Habana Vieja.

Según dijo a Radio Martí el periodista independiente Esteban Rodríguez, de la Cruz fue multado con 3000 mil pesos cubanos, por propagación de epidemia.



Este lunes Alcántara había organizado una fiesta infantil en la sede del movimiento pero un cerco policial impidió a los niños llegar al lugar, por lo que el artista salió junto al Manuel de Cruz, quien vestía de payaso, a repartir los caramelos a niños del barrio.

Rodríguez responsabilizó al régimen de Cuba y a la Seguridad del Estado con lo que pueda sucederle al líder del Movimiento San Isidro.