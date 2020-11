Arrestan en Nueva Gerona a tres activistas por querer manifestarse a favor de MSI

Tres integrantes del Partido Autónomo Pinero que tenían la intención de manifestarse en el Parque Central de Nueva Gerona, en la Isla de la Juventud, fueron arrestados el domingo, según dijo a Radio Martí Dayanis Salazar Pérez, una de las activistas detenidas.

Los tres jóvenes, según cuenta la joven activista de 19 años, tenían la intención de solidarizarse con el Movimiento San Isidro (MSI) y “contra la implantación de tiendas en MLC”, cuando fueron interceptados en el camino por fuerzas de la Seguridad del Estado y “detenidos violentamente, dos muchachos y yo”.

De acuerdo con lo expresado por Dayanis Salazar, no existió, por parte de los oficiales, ningún intento de diálogo o de persuadirlos sino que arremetieron violentamente con los tres y “en mi caso”, aduce, “me maltrataron, me cogieron entre cuatro personas y, cuando me resistí a entrar en la patrulla, estas personas me violentaron”.

“Me aguantaron entre ellos y me entraron en la patrulla. Luego me llevaron para la policía, allá me tuvieron alrededor de dos horas”, relató.

Dayanis Salazar cuenta cómo durante su estancia en la estación de policía en Nueva Gerona continuaron los malos tratos, esta vez verbales: “Me ofendieron, además, me dijeron que yo era una terrorista, una contrarrevolucionaria, una gusana”.

Después de dos horas, al ser liberada, la joven dice haber permanecido a las afueras de la estación policial en espera de que quienes habían sido arrestados junto a ella fuesen puestos en libertad.

(Redactado con información de Ivette Pacheco)