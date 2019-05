Arrestan a cuatro personas en España en caso de lavado de dinero de PDVSA

La policía española arrestó a cuatro personas como parte de una investigación de lavado de dinero relacionada con unos 4 millones de euros (4,47 millones de dólares) provenientes de la compañía estatal de petróleos de Venezuela, PDVSA, informaron el lunes las autoridades.

La policía confirmó a The Associated Press los reportes de la prensa española de que los cuatro detenidos también enfrentan cargos por corrupción en transacciones monetarias internacionales y la falsificación de documentos, además del blanqueo de dinero.



Los arrestos se llevaron a cabo el lunes cuando la policía española registró varias propiedades vinculadas al exembajador español en Venezuela, Raúl Morodo, dijo una fuente a Reuters.

El hijo de Morodo, Alejo Morodo, fue uno de los arrestados, dijo la fuente, que pidió no ser identificada debido a la sensibilidad del asuntos. Morodo, de 84 años, no fue arrestado por razones de salud, según reportes en medios de comunicación españoles.



Reuters no pudo comunicarse de inmediato con ningún representante de Morodo o su hijo, quienes tampoco fueron citados en los reportes de los medios de comunicación españoles.



La investigación, que está bajo secreto por una orden judicial, se centra en el período entre 2008 y 2013, poco después de que Morodo finalizó su período de tres años como embajador en Venezuela, informaron medios españoles.



El diario El País dijo que los detenidos eran sospechosos de facturar por un trabajo que nunca se completó y de lavado de dinero a través de cuentas en Panamá y otros países latinoamericanos.

(Con información de AP y Reuters)