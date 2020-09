Arranca la Serie Nacional con nuevo reglamento y más censura a los peloteros cubanos

Los peloteros cubanos repatriados podrán participar en la Serie Nacional de Béisbol y llegar a representar el equipo Cuba sólo si no han escapado en torneos internacionales o no han hecho declaraciones críticas al régimen cubano.

“Esos atletas que no abandonaron una delegación oficial, que no han hablado mal de Cuba, serán elegibles por sus provincias. Todo el que haga trámites y esté legal antes del juego 60 no hay problemas. Nadie nos juega los play off, sino participa en la etapa clasificatoria. Si juega antes del plazo que dimos y tienen que regresar para un contrato, aunque no sea por nuestra Federación, lo autorizamos a que vayan y regresen para la postemporada, donde pueden ser incluso refuerzos en caso de que sus equipos originales no clasifiquen. Además, siempre que participen en la Serie son elegibles para la selección Nacional”. declaró a Radio Rebelde el director nacional de Béisbol de Cuba, Ernesto Reinoso Piñera.

La Serie Nacional llegó a ser el mayor espectáculo deportivo del país y mantenía entusiasmados a miles de aficionados pero en los últimos tiempos se ha visto opacado por indisciplinas, demoras, peleas entre jugadores e insultos de entrenadores.



El funcionario dijo que habían redactado un nuevo reglamento disciplinario para la 60 Serie Nacional y que a todos los atletas que cumplían alguna sanción se les permitirá que participen en este torneo.

“Hicimos un gran esfuerzo para levantar todas las sanciones que quedaban pendientes antes de actualizar el reglamento, no es justo que se aplique algo que las personas no conocen. Quitamos las medidas que teníamos, eran más de 10 jugadores lo que estaban cumpliendo alguna sanción”.

Además anunció que después de cada sub-serie se hará una conferencia de prensa cada lunes en el Salón de reuniones del estadio Latinoamericano.

Precisamente sobre la accesibilidad a los medios de prensa, periodistas independientes cubanos alertaron sobre una nueva disposición que impide a los peloteros hablar con medios de prensa que no sean oficiales.

La publicación especializada sobre béisbol cubano Swing Completo publicó fragmentos de una directiva del INDER donde se asegura lo siguiente:

"No está permitido socializar en el ámbito público la información que solo concierna al equipo en general y al atleta en particular, la cual se definirá en cada momento de conjunto con las direcciones.



Los peloteros podrán dar declaraciones “off the record” pero la CNB estará chequeándolas todas y esclarece que es mejor no darlas.

*Tenga en cuenta que las declaraciones conocidas como “off the record” o “a micrófono cerrado” suelen ser perjudiciales, por lo que deben limitarse a periodistas con los que usted sostenga una sólida y probada relación de trabajo, siempre que no comprometan las esencias referidas en el primer párrafo de este apartado. La práctica dice que MEJOR NO APELAR A ELLAS".

En septiembre de 2019 el INDER designó como nuevo director nacional de béisbol a Ernesto Reinoso, en un momento en el que las actuaciones de ese deporte obtuvieron pésimos resultados a nivel nacional e internacional.