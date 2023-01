Armando Valladares, en una misión de derechos humanos en Argentina

El reconocido opositor cubano exiliado en Miami, Armando Valladares, viajó recientemente a Argentina en una misión de derechos humanos, como integrante del Directorio y del Comité de Derechos Humanos del Instituto Interamericano para la Democracia.

El que fuera embajador estadounidense en la Comisión de Derechos Humanos en Ginebra acudió al país latinoamericano tras el desalojo de un campo propiedad de Manuel Asencio Ardiles, en el departamento Robles, de Santiago del Estero, por orden de un importante funcionario del gobierno.

Medios locales de Argentina también han denunciado que el Presidente del Superior Tribunal de Justicia de Santiago del Estero, Federico López Alzogaray ha ordenado el desalojo de una decena de familias campesinas, para apropiarse de las mismas.

En entrevista con Radio Televisión Martí, el exprisionero político y de conciencia en Cuba por 22 años, ofreció los pormenores de este caso, en el que trabaja junto al Dr. Marcelo Feraud, también integrante del Instituto Interamericano para la Democracia, con sede en Miami.

"Allí ocurrió algo de verdad surrealista. Pues hay un juez que se llama Federico López Alzogaray, que es nada más y nada menos que el Presidente del Superior Tribunal de Justicia de esa provincia. Y entonces ese señor demandó a un humilde campesino, Manuel Ardiles, que tenía una finca pequeña de 30 acres de tierra. Ya esto había ocurrido con antelación... este juez habría hecho exactamente lo mismo con otros 10 campesinos a los que despojó de sus propiedades. En estos casos anteriores, el argumento para despojarlos era que ya hace cuatro años se demoraron dos días en presentar un documento o quizás no habían certificado el último año el título de propiedad, como debía hacerse, etcétera...; pero en el caso de Manuel Ardiles todo estaba perfectamente legal. Todo estaba legalizado como manda la ley y no hubo argumento ninguno para despojarlo de su tierra con ninguno de estos pretextos. Y entonces ocurrió algo surrealista, que el juez dijo que un antecesor de él en 1700, cuando todavía no existía la República Argentina, él argumentó, que esta propiedad era de sus antecesores", explicó.

Valladares dijo a Radio Martí que la organización que él representa "vela y lucha por la democracia, por la propiedad privada y por el derecho a todo tipo de libertades, tal y como está plasmado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos".

Además aseguró que este caso "es un tema internacional, porque el instituto, cuando va a este tipo de investigaciones no emite criterio ninguno in situ, es decir, allí no dijimos absolutamente nada de que nos parecía, si era bien, si era mal, porque el objetivo de nuestra visita era escuchar a las dos partes a la víctima y al victimario, y estuvimos con Manuel Ardiles, el campesino y su familia. Él estaba unas condiciones tales, que no pudo hablar, no podía hablar. Todavía tengo una foto que le hice allí... parecía uno de esos supervivientes de los campos de concentración nazi".

[A partir de una entrevista realizada por Ariane González para Radio Martí]