Ariel Ruiz Urquiola en el 11J: sin libertad, no eres más que un objeto, no eres un real ser humano

El científico cubano Ariel Ruiz Urquiola, quien realiza desde el 4 de julio una huelga frente al Palacio Wilson, sede de la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Ginebra, dijo que sigue enfocado en sus convicciones e ideas de lucha, aunque físicamente no se siente bien.

"Estaré aquí hasta que mi cuerpo resista", dijo este domingo el activista visiblemente afectado por la huelga, en un video publicado en redes sociales.



Ruiz Urquiola elogió a los manifestantes del 11J y afirmó que no cesará su protesta hasta recibir una respuesta de una carta que entregó a la ONU, en la que expone el caso de su hermana, la activista Omara Ruiz Urquiola, quien no puede regresar a Cuba por órdenes del régimen.



"El pueblo cubano demostró su agallas y demostró sobretodo sus deseos de ser libre de la dictadura cubana", dijo el opositor refiriéndose al 11J.



En ese sentido, le envió un mensaje a todos los cubanos dentro y fuera de la isla para que tengan "coraje" y "fuerza" para lograr la libertad de la isla. "Espero que sea realmente la última pelea que tengamos que echar todos, unos en Cuba, otros en las capitales del mundo por la verdadera independencia".



"Libertad o liberación porque el bien más preciado que tiene el hombre es la libertad. Sin libertad no hay vida, porque teniendo vida y siendo esclavo, careciendo de libertad, no eres más que un objeto, no eres un real ser humano", concluyó el opositor.



A propósito del caso de su hermana, la relatora especial de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos Mary Lawlor apeló a la representación diplomática cubana en esa organización para que permitan el regreso de la activista a su país natal.



Omara Ruiz Urquiola intentó volver a la isla el 25 de junio desde el aeropuerto de Fort Lauderdale, Florida, después de haber culminado un tratamiento médico en EE.UU., pero el régimen lo impidió como ha hecho con otros ciudadanos cubanos.