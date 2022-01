EEUU, los Bucarest Nueve y la OTAN

Un periodista vietnamita arrestado después de “autonominarse” como candidato independiente en las elecciones a la Asamblea Nacional del país, fue sentenciado el viernes por un tribunal de Hanoi, a cinco años de prisión, declararon su esposa y su abogado, informo Radio Asia Libre (RFA).

Le Trong Hung fue arrestado el 27 de marzo después de declarar su candidatura para las elecciones, en desafío al proceso político estrictamente controlado por el Partido Comunista y, fue acusado de “crear, almacenar, diseminar información, materiales, artículos y publicaciones, en contra de la República Socialista de Vietnam”.

Hung, de 79 años de edad, fue maestro y fundador del canal CHTV de Televisión. La ley le acusa de violación del Artículo 117 del Código Penal de Vietnam, cargo que su abogado alega como “vago y subjetivo”

El 5 de noviembre, el abogado y los familiares de Hung tuvieron acceso al Auto de Acusación presentado en su contra por la Procuraduría del Pueblo de Hanoi, por el que se enteraron que el caso en su contra se basa en cuatro videos publicados en Facebook, que cubren problemas políticos sensitivos.

Los temas discutidos en los videos, incluyen una mortal represión de la policía durante una disputa por tierra de la Comuna Dong Tam, el 9 de enero de 2020; el papel jugado por los tribunales en el sistema político de Vietnam y la misma candidatura de Hung.

La esposa de Hung declaró a Radio Free Asia después del veredicto, que las autoridades de Hanoi estacionaron efectivos policiales en frente a la casa de la familia, para evitar que los parientes asistieran al tribunal, sólo permitiéndoles que salieran de la casa para luego impedirles su circulación.

La sentencia de Hung siguió a la de otro supuesto candidato a las elecciones, quien fuera arrestado por sus publicaciones en la Internet.

Tran Quoc Khanh, de 61 años de edad, fue sentenciado el 28 de octubre, a 6 años y medio de cárcel.

(Reportado y traducido por An Nguyen para el Servicio Vietnamita de RFA. Redactado en inglés por Paul Eckert.)

