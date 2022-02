Anthony Martínez: “Estoy satisfecho con mi victoria y mi público"

El centro de entrenamiento Fundación Tigre, ubicado en el suroeste de Miami, ha sido uno de los campamentos de preparación de Gustavo Trujillo “El Asesino Cubano”para su próxima pelea en las 205 libras contra Stephen“el Tomahawk” Townsel, de cara al título mundial de la empresa Bare Knuckle Fighting (boxeo a puño limpio).

Las sesiones de entrenamiento se intensifican, jornadas divididas en tandas de tres horas con mira a la importante velada que tendrá lugar el próximo día 19 en Seminole Hard Rock Hollywood.

De salir airoso, “el Asesino Cubano” tendrá la oportunidad de retar al campeón de la división, Lorenzo Hunt, a quien ya derrotó en 2020.

Con 28 años, el cubano de Morón, Ciego de Ávila, exhibe récord de tres victorias sin derrotas, las tres por la vía del nocaut y todas en el primer asalto.

Esta vez, la preparación ha incluido sparrings con campeones mundiales como Noel Mikaelian, de Alemania y el italiano, Daniele Toretto.

“Me toca defender la bandera cubana porque tenemos que poner bien en alto el nombre de Cuba. En cuanto a mi preparación, te digo que ha estado a otro nivel, muy diferente a peleas anteriores. Me siento súper bien, concentrado y listo para terminar este combate e ir por el título que ostenta Hunt”, dijo a Radio Televisión Martí el boxeador radicado en Miami desde el pasado mes de octubre tras algunos años establecido en el estado de Georgia.

Su capacidad de concentración contribuye a concretar una actuación eficaz en el deporte. Trujillo cuenta con el control mental necesario, que es, por tanto, factor decisivo en la competición.

“Hermano, yo siempre le dedico por lo menos dos horas del día a Cuba. En mis redes sociales siempre vas a encontrar algo sobre Cuba. Siempre yo estoy en Cuba. Yo no soy de esos, como no deberían hacer muchos cubanos, que dicen, no me importa, eso no va a cambiar. Para mí si no cambia o no va a cambiar, me moriré defendiendo a los cubanos de a pie. Yo no me pudo quedar tranquilo con las cosas que están pasando en Cuba”, aseguró el atleta que entrena en Miami bajo la tutela del experimentado preparador cubano, Eric “El Tigre” Castaños.

“Esta es una pelea eliminatoria del mundo, pienso que están creadas las condiciones para pasar al próximo nivel. Hemos tenido la posibilidad de topar en práctica con peleadores que son número uno del mundo. También hemos entrenado en Mundo Boxing, con el preparador cubano Pedro Luis Díaz”, dijo Castaños, quien ha llevado a varios boxeadores cubanos a la cima del deporte, entre ellos, a los campeones mundiales Yordanis Despaigne, Yudel Jhonson y Yunier Dorticós.

Y es precisamente en el centro de preparación de Castaños, inaugurado en 2020, que Trujillo da los toques finales a su entrenamiento.

“En la derecha va democracia y en la izquierda libertad”

En la velada del 19, Trujillo promete subir al ring con otro mensaje.

“Si voy con un mensaje en la bandera, ya verán. Después del 11 de julio están pasando muchas y cosas y ellos (el régimen) lo está haciendo a la cara. No hay leyes, hace lo que le da la gana y nosotros tenemos que responder. El mundo tiene que enterarse de lo que está pasando en Cuba”, dijo Trujillo tras una sesión de entrenamiento con makiguara para fortalecer los nudillos, arma letal en el boxeo a puño limpio.

“Aquí son golpes y los golpes no son vitaminas. Esto es hueso contra hueso, nudillo contra la mandíbula, contra el parietal. Aquí un golpe bien dado y se acabó la pelea. Puede haber fractura, hasta fractura de cráneo, es duro”, advirtió Castaños.

Trujillo reconoce que cuenta con fuerza natural en la pegada de ambas manos y rapidez de piernas.

“En la derecha va democracia y en la izquierda libertad”, sentenció el boxeador que también ha comenzado a incursionar como modelo para la empresa de ropa deportiva Zenkai y la compañía de modelaje y fotografía, All Eyes on May.

Su efectividad se ha incrementado 60 por ciento, también ha aumentado los ejercicios de cardio.

“La pegada no se entrena, viene contigo. El que tiene pegada, la tiene. Incluso no entrenando se mete ahí y te da un palo, un KO, y eso lo tengo yo”, indicó el peleador que por modestia y cautela no se atreve a pronosticar que el venidero pugilato terminará a su favor y por esa vía.

Trujillo se reencontró con su madre en septiembre pasado luego de siete años. Mirta Laza, venció una dura travesía irregular de cuatro meses.

Entrevistada entonces por este reportero, Laza afirmaba que estaría en la próxima pelea de su hijo en Estados Unidos, pero Trujillo dice que no.

“Mi mamá iba a todas mis competencias de lucha en Cuba y cada vez que iba, hasta el árbitro me ganaba”, dijo para significar que la presencia de su progenitora le provocaba la derrota en todos los combates.

“Le dije que no fuera más y desde entonces empecé a ganar. Y en esta pelea, mejor que se quede en casa y la vea por las redes sociales”, comentó en tono jocoso.

Como integrante del equipo nacional de lucha grecorromana, viajó en 2014 a una base de entrenamiento en República Dominicana. Dos semanas después de su llegada a Santo Domingo abandonó la delegación.

Pasó 8 meses en Quisqueya como mendigo, comía en la calle, recogía la sobra de la basura y dormía en los techos de las casas del San Carlos, uno de los barrios más peligrosos de Santo Domingo.

Unos cubanos lo ayudaron y lo acogieron en su casa y a cambio de trabajo lo ayudaron a reunir para pagar un puesto en una yola (balsa) y cruzar el Canal de La Mona hacia Puerto Rico. En ese viaje perecieron 8 personas.

“Esto es como boxeo sucio. Se agarra del cuello, se tira del brazo y se golpea y la lucha es igual. El bare knucle es una mezcla de elementos de la lucha grecorromana con boxeo sucio. A mi este deporte se me hace muy fácil. Yo nací para esto”, explicó.

“Cuba libre, esa es mi inspiración”

No han sido pocas las ocasiones que se le ha visto escalar el ring con la bandera cubana y otros elementos que lo señalan como opositor acérrimo al sistema de gobierno en su país de nacimiento.

“Cuba libre, esa es mi inspiración y salgo a pelear con eso en mente. Y creo que es precisamente eso lo que me hace ser un poco mejor que los demás. Estoy peleando por una causa, ver a mi país libre”, expresó con aire de satisfacción.

Para Trujillo llegar a un combate con el campeón Hunt, pareciera ser pan comido, pues el antillano lo envió a la lona en 2020 al minuto y un segundo de iniciado el combate. Sin embargo, la pelea con Hunt no ha cristalizado.

“Ellos lo están observando, hay tensión. Aparentemente el actual campeón está muy preocupado porque Gustavo ya le propinó un KO y ha alargado la pelea. Sin embargo, yo creo que ya los promotores, David Fredman y su equipo han prometido que la próxima pelea se la darán a Trujillo por la faja mundial”, comentó Castaños.

“El Asesino Cubano” no olvida a su gente en el batey Patria, en Morón. Le llegan noticias de que lo siguen por las redes sociales, de boca en boca.

“Quiero decirles que estoy listo para llegar a ser campeón mundial y dedicarle este título a Cuba, a todos ellos, a todas aquellas personas que se levantaron hoy y no tienen que comer, al niño que no tiene un par de zapatos para ir a la escuela. Que recuerden que en la unión está la fuerza, no nos fajemos. Los de aquí no somos sus enemigos, los enemigos son los que están en el poder en Cuba”, concluyó.