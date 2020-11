Angustia, incertidumbre y violencia en Cuba

María de los Ángeles Matienzo Puerto, periodista, escritora y activista cubana ha sido reconocida dentro de una campaña que resalta el trabajo de las mujeres periodistas en el mundo.

La periodista independiente cubana fue seleccionada por la Fundación Internacional para las Mujeres en los Medios (IWMF, por sus siglas en inglés) como parte de la campaña que rinde homenaje a las mujeres periodistas valientes de todo el mundo y que ya ha reconocido a otras dos comunicadoras cubanas: Camila Acosta e Iliana Hernández.

“Para mí es un motivo de reflexión desde que me propusieron integrar ese listado de mujeres valientes. Me empecé a preguntar justo qué cosa era la valentía de las mujeres cubanas que integramos o estamos en el grupo incluso de las que fueron nominadas el año pasado. Somos perfiles muy diversos. Creo que todas tenemos una manera diferente de enfrentarnos a la realidad, pero todas, evidentemente lo hacemos de una manera sincera, frontal y eso lo único que denota es que el periodismo hecho por mujeres en Cuba es diverso y no por eso deja de ser valiente, no por eso deja de ser veraz, no por eso deja de ser confrontativo con el régimen, con el estado de cosas en que estamos viviendo”, dijo Matienzo en declaraciones a Radio Televisión Martí.

La IWMF considera que “en medio de la pandemia global y como reconocimiento de la justicia racial, las mujeres periodistas siguen estando en primera línea ante las crisis en todo el mundo. Sin embargo, sus voces están siendo atacadas: las mujeres periodistas de todo el mundo son atacadas en línea y fuera de línea simplemente por hacer su trabajo. Juntas, usemos este mes para demostrarles a las mujeres que las vemos, apreciamos y celebramos... Este año, destacaremos a las mujeres en primera línea reportando sobre COVID-19 y el malestar social…”



La organización radicada en Washington está pidiendo a la comunidad que como parte del homenaje compartan fotos de historias de mujeres periodistas valientes a través de Twitter, Facebook, Instagram y otras plataformas.

"A mí, como todas las nominaciones y reconocimientos que uno no se espera, claro que me llena de alegría como me llena de alegría que de alguna manera me conecte con otras mujeres en el continente que evidentemente están haciendo un trabajo y que nos desconocemos", declaró a Radio Televisión Martí.