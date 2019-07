Decepcionante, bochornosa y predecible, así ven la derrota del béisbol cubano en Panamericanos

El béisbol cubano fue eliminado el martes en la primera ronda en los XVIII Juegos Panamericanos que se celebran en Lima, Perú, y el director del equipo, Rey Vicente Anglada asumió toda la culpa.

“Tenemos una deuda, cuando un equipo no funciona el mánager es el culpable, y en este caso soy yo y lo asumo”, dijo el pelotero a la revista JIT.

Al parecer se trata de un resultado predecible pues el propio director de la Selección Nacional reconoció que las derrotas no los toman por sorpresa: "En los equipos Cuba nos hemos acostumbrado desgraciadamente a no ganar. Eso hay que cambiarlo. Esta es otra generación de peloteros, que no le ha tocado el momento de ganar y ganar, y eso hay que cambiarlo".

El fracaso de los cubanos ante Colombia y luego frente a Canadá deja a la isla sin medallas y a los fanáticos, en una profunda decepción. Con este resultado se aviva una vez más el debate sobre a la salud del pasatiempo nacional.

En redes sociales han calificado la actuación de los cubanos como bochornosa.

Osvaldo C. Vento Montiller, presidente del Instituto Nacional de Deportes, Educación Física y Recreación (Inder) reconoció la derrota pero dijo que los peloteros habían mostrado una mejor cara.

Algunos se preguntan qué medidas tomarán las autoridades deportivas para sacar al deporte más importante para los cubanos de la crisis en que está.

La publicación especializada Con las bases llenas llama la atención de que es la segunda vez en la historia que un conjunto cubano queda sin medallas en los Panamericanos, sólo había sucedido en los juegos celebrados en Chicago en 1959.