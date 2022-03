Anamely Ramos visita la Embajada de Cuba en Washington para exigir respuestas

La Seguridad del Estado amenazó este lunes al opositor Irán Almaguer, hermano del preso político Yandier García Labrada, con 20 años de prisión. Ambos son integrantes del Movimiento Cristiano Liberación (MCL).

Almaguer explicó a Radio Martí que las amenazas fueron hechas durante una detención de varias horas en la unidad de la policía de San Andrés, en Holguín, a donde fue citado por un policía que dice llamarse Frank, conocido por “El Chino”.

“Ayer, alrededor de las 10 de la mañana fui con mis hijos a la Unidad de la PNR (Policía Nacional Revolucionaria) en la localidad de San Andrés...Alrededor de las 12 del día, llegó un oficial de la Seguridad del Estado y fue el que me entrevistó, fue el que me amenazó”, declaró Almaguer.

Entre otras cosas, el oficial advirtió al opositor de que podría correr la misma suerte que su hermano Yandier García Labrada: “Dijo que me iba a pasar igual que a mi hermano, que a mi hermano le habían echado cinco años, pero que a mí me iban a echar 20 años porque ya las leyes habían cambiado y ya no era igual; que ya estaba bueno de estar pasando paños tibios".

El miembro del MCL también fue amenazado con no poder recibir un servicio médico. “Yo tengo problemas con la vista, una enfermedad que se llama Retinosis Pigmentaria. En una clínica en la que yo ingreso, que ingresaba, no me podían ingresar más en esa clínica”.

Almaguer respondió que “yo no ingresaba en esa clínica porque ya ellos me la habían quitado y, si ya me la habían quitado, para qué me lo repetían”.

“Allí estuve hasta alrededor de las tres, tres y treinta de la tarde, me tuvieron detenido. ¿El por qué? No me dijo el por qué, Luego me enteré en la calle que habían puesto unos carteles, pero él en ningún momento mencionó carteles ni nada de eso”.

Almaguer aseguró que nada tenía que ver él con esos carteles porque no es la línea de trabajo que utiliza el Movimiento Cristiano Liberación.

Respecto a su hermano, el prisionero político Yandier García Labrada, Almaguer señaló que no se ha tenido información acerca de él desde que fuera trasladado en enero a la prisión conocida por La Carbonera, en el municipio Colombia, en Las Tunas, bastante alejado de sus familiares.

Fundado en 1988 en La Habana por el ingeniero Oswaldo Payá Sardiñas, el Movimiento Cristiano Liberación es una de las organizaciones de más larga data en la historia de la oposición pacífica contra el régimen comunista.

Payá, con una intensa actividad opositora y un fuerte arraigo dentro de la población de la isla, falleció el 22 de julio de 2012 en un accidente de tránsito cerca de Bayamo. Su familia ha denunciado que no fue un accidente sino un asesinato. Varias organizaciones y periódicos han pedido una investigación de los hechos. En el vehículo habían otros activistas, como su colaborador Harold Cepero, quien falleció. También había un político de España y uno de Suecia, quienes sobrevivieron.

(Con reporte de Ivette Pacheco para Radio Martí)