Anamely Ramos: En Cuba “hay madres desesperadas y familias rotas”

Anamely Ramos ha sido la cara más visible del Movimiento San Isidro (MSI) desde que sus dos figuras principales, Luis Manuel Otero Alcántara y el rapero Maykel Castillo Pérez “El Osorbo”, fueron arrestados y llevados a prisión, hace cerca de 10 meses.

Una de las activistas del MSI que se acuartelaron el 16 de noviembre de 2020 en la casa de la calle Damas 955, en La Habana Vieja, Ramos salió a finales de 2021 a México, a terminar un doctorado en Antropología en la Universidad Iberoamericana (IBERO), y desde hace unos tres meses se encuentra en EEUU.

En las redes sociales, la investigadora y curadora de arte ha ejercido como vocera del MSI, pidiendo solidaridad para lograr la excarcelación de los dos artistas presos, Otero Alcántara y “El Osorbo”, y brindado noticias sobre su sobrevivencia en cautiverio.

Este lunes, Ramos dijo estar muy preocupada porque no ha recibido noticias de Luis Manuel. "Su familia en Cuba está tratando de obtener alguna información, estamos esperando", señaló.

Con ella conversamos, al margen de la vigila que el Movimiento San Isidro convocó el jueves pasado, en Miami, por la libertad de los presos políticos cubanos.

RTVM: Primero en Cuba, luego en México y ahora en EEUU. No has dejado de denunciar. ¿Cuál es tu lectura de los últimos acontecimientos en la isla y los juicios a manifestantes de las protestas del 11 de julio de 2021?

AR: En estas últimas semanas se han juzgado a 400 y pico de personas. Las condenas son absurdas. Son personas que ejercieron su derecho cívico de manera pacífica, fue el estado el que cometió violencia. En medio de esos procesos hay al menos 36 menores de 18 años que están siendo enjuiciados, y eso es terrible. Las madres en Cuba están desesperadas, las familias rotas. Los testimonios de las torturas en las cárceles son terribles. No podemos permanecer callados ante eso, hay que seguir presionando. El desgaste es grande, estos últimos años han sido muy fuertes desde el punto de vista emocional, también el desgaste físico para todos esos que se han puesto en huelga, las vigilancias, pero tenemos que seguir, porque esas personas están en peligro y tienen que ser salvadas de alguna manera.

RTVM: Ante le presión y la denuncia, el régimen reconoció en sus medios que hay menores retenidos por manifestarse el 11 de julio de 2021.

AR: Continúan presos 15 menores, como el caso de Jonathan, que ha estado enfermo, lo han llevado al hospital sin avisarle a su madre. Ojalá hagamos la diferencia, que esos niños salgan de ahí. Están viviendo una pesadilla y son niños. Algunos tienen hijos pequeños, como Rowland Castillo, que tiene uno de dos años. Esto no puede continuar así, algo tiene que ser hecho.

RTVM: ¿Que sabes de Maikel “El Osorbo”?

AR: Está igual de cansado, con dolores de cabeza, los ganglios debajo de las axilas han aumentado el tamaño, le duelen. Su situación es bastante desesperada, las pruebas que le han hecho, que no son muchas, no son concluyentes, ni siquiera tiene un diagnóstico cierto de cómo está. Le suspendieron las llamadas por aquellos audios cuando ganó el Grammy, por Patria y Vida. Hasta el 20 de febrero no va a llamar, por lo cual no tenemos noticias contantes. Algo que debería ser una alegría, no lo es. Está contento por los premios, pero está muy triste por su situación, la situación de Luis y de todos los demás presos.

RTVM: ¿Qué importancia le concedes a la denuncia y la visibilidad desde el exterior?

AR: Los cubanos están denunciando donde quiera que estén; hay mucha movida también en Latinoamérica, en Europa se ha hecho un trabajo bastante fuerte con el Parlamento Europeo, muchos activistas en Europa están haciendo presión presentando cartas, tratando de recoger firmas, haciendo campañas puntuales para que las agencias de prensa cubran los juicios, para que la Unión Europea en Cuba trate de entrar a las prisiones, pero el estado cubano no está cediendo. El problema es que, el estado cubano, su único camino es la violencia, la amenaza, la coacción, y todo para mantener un poder, que no es legítimo.

RTVM: ¿Crees en la efectividad de las sanciones?

AR: Lo que tiene que entender el mundo es que mientras sigan hablando con el estado cubano, mientras que sigan reconociéndolo, dándole créditos, sigan comerciando con ellos, están validando una dictadura que hoy tiene a más de 1000 personas presas y entre ellos menores de edad. Entonces, son crímenes de estado y todos los que están siendo cómplices de ellos, también son criminales.

RTVM: Hay un éxodo expreso en Cuba. Muchos miembros de la sociedad civil independiente se han visto obligados a abandonar la isla. ¿Has considerado radicar en EEUU?

AR: La gente en Cuba está huyendo, es una realidad, es como una estampida. A mí me escriben 3, 4 personas al día preguntándome cómo se van de ahí, cómo salen huyendo. A los activistas los están amenazando. Ha habido una represalia muy fuerte contra el Movimiento San Isidro, miembros, colaboradores, y ha sucedido lo mismo con otras organizaciones. Es lo que siempre han hecho, han erradicado la resistencia, sí, votando a la gente. Yo vine de visita y a veces los medios dan por sentado cosas. En mi caso, yo sí voy a regresar, no sé los demás.