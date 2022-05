Amnistía Internacional pide a Bachelet una investigación seria en Xinjiang, China

Un profesor uigur de una universidad en la región de Xinjiang, en el noroeste de China, fue sentenciado a prisión por “ignorar el idioma nacional”, al no enseñar en chino mandarín, dijo a Radio Asia Libre, RFA, una fuente en la ciudad de Ghulja y funcionarios locales.

Dilmurat Awut, de 65 años, era profesor principal de literatura en la Universidad Pedagógica de Ili en Ghulja (en chino, Yining) y fue subsecretario del Instituto de Marxismo de la escuela del Partido Comunista Chino.

Awut se encuentra entre un grupo de más de 20 educadores de la universidad que, según un informe anterior de RFA, han sido detenidos. No todos los nombres de los educadores se han hecho públicos.

Awut ocupó puestos administrativos en los institutos de educación política y filología de la escuela hasta su secuestro en 2017. Era muy respetado, pero a veces chocaba con los administradores chinos de la escuela, dijo la fuente, que se negó a ser nombrada por razones de seguridad.

Cuando las autoridades gubernamentales prohibieron el uso del idioma uigur en la universidad, Awut a veces continuó usando su lengua materna cuando sus estudiantes tenían dificultades para dominar el material del curso cuando se presentaba en chino mandarín, el idioma oficial.

En 2017, Awut fue investigado por acusaciones de que enseñaba en el idioma uigur, y al año siguiente fue sentenciado a prisión por la transgresión, dijeron funcionarios locales de educación.

Cuando RFA llamó a la universidad para preguntar sobre los "crímenes" de los maestros allí, incluido Awut, un funcionario del Departamento de Educación dijo que no podía proporcionar información porque era un "secreto de estado".

Sin embargo, un oficial disciplinario de la universidad confirmó que Awut se encontraba entre los profesores detenidos. El oficial no sabía la duración de la sentencia de Awut.

“Escuché que Dilmurat fue secuestrado; eso es lo que sé”, dijo. “El resto no tengo la autoridad para saberlo. No sé a cuántos años [fue sentenciado]. No conozco esta información ya que no soy miembro de las fuerzas del orden”.

Behtiyar Nasir, alumno de Awut en la década de 1980 que ahora vive en los Países Bajos, recordó a su antiguo maestro como una persona franca, alegre y activa.

“Dilmurat nos enseñó filología”, dijo Behtiyar Nasir, quien ahora es inspector general adjunto del Congreso Mundial Uigur. “Era de mediana estatura y cara blanca. Un profesor amable.”

Un ex educador de Ghulja llamado Yasinjan, que ahora vive en Turquía, recordó que Awut había sido interrogado varias veces bajo sospecha de “oponerse al idioma nacional”.

“Dilmurat Awut fue investigado varias veces por las autoridades chinas por no hablar chino en la escuela”, dijo.

Uno de los exalumnos de Awut que ahora vive en el extranjero le dijo a RFA que el profesor universitario tiene dos hijos y que su hijo, Dilyar, vive en los Estados Unidos. RFA no ha podido localizar al hijo.

Antes de 2017, las autoridades chinas intentaron arrestar a los uigures en Xinjiang que se sabía que tenían sentimientos contra China, dijo la fuente en Ghulja.

Sin embargo, desde entonces, los funcionarios han secuestrado a uigures considerados simplemente como “probables de resistir”, incluidos los profesores universitarios, debido a su influencia social y carácter personal, incluso si no han mostrado resistencia activamente a las políticas represivas de China, dijo la fuente.

Algunos de los detenidos terminaron en prisión, mientras que otros fueron internados en la vasta red de campos de “reeducación” de China en Xinjiang, dijo.

Traducido por el Servicio Uyghur de RFA. Escrito en inglés por Roseanne Gerin.