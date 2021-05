Amnistía Internacional exige liberación de Otero Alcántara quien fue mostrado en otro video desde el hospital

La Directora para las Américas de Amnistía Internacional, Erika Guevara Rosas, exigió la liberación del líder del Movimiento San Isidro y artista independiente Luis Manuel Otero Alcántara, quien se encuentra ingresado en el Hospital Calixto García desde el 2 de mayo sin comunicación alguna y con visitas solo de algunos familiares directos.

Erika Guevara Rosas exigió la liberación del opositor en su perfil de Twitter: “El defensor de derechos humanos y artista Luis Manuel Otero, co-fundador del Movimiento San Isidro, se encuentra privado de su libertad”.

La defensora de los derechos humanos criticó la detención del opositor después de que agentes de la Seguridad del Estado lo sacaron de su casa y lo ingresaran en el hospital en su 8vo día de huelga de hambre y sed, en protesta por la incautación de sus obras de artes y el cerco policial frente a su vivienda.

“Exigimos su inmediata e incondicional liberación”, recordó Guevara Rosas.

La petición viene después que activistas cercanos al artista independiente dijeran que este estaría en huelga de hambre, sed y silencio, desde el lunes pasado y llamaran la atención sobre la complicidad de las máximas autoridades del Ministerio de Salud en el internamiento forzado del artista, que muchos han calificado como un secuestro.

Un nuevo video, divulgado este miércoles en las redes sociales desde una cuenta identificada por el Proyecto Yucabyte como un perfil falso de la Seguridad del Estado, muestra al artista con una bandeja de comida y aparentemente comiendo y conversando con un familiar que lo visita en el hospital.

La filmación de apenas un minuto deja ver cuando el activista le ofrece comida a su tío y este se niega.

"La gente en la calle cree que yo estoy en huelga de hambre", dice Otero Alcántara.

Tras la publicación del video el periodista independiente Héctor Luis Valdés Cocho escribió en sus redes sociales: "En vez de estar subiendo tanto video, permitan que pasen sus amigos. O mejor; suéltenlo! Lo siento, desde hace mucho tiempo dejé de creer en ustedes. No puedo creer en un sistema que a lo largo de 62 años ha manipulado, engañado, violentado y reprimido a 11 millones de cubanos. No puedo creer en un gobierno que sobre sus hombros y en su conciencia ( si es que les queda alguna), pesan las vidas de Oswaldo Payá, Laura Pollán y otros hombres y mujeres que decidieron decir Basta! No puedo creer en un gobierno que malamente le brindaba la atención médica a Omara Ruiz Urquiola. No puedo creer en un gobierno que desahucio a Xiomara Cruz. No puedo creer en un gobierno que por el simple hecho de disentir, crea en menos de un minuto y sin derecho a réplica, campañas de desacreditación por sus medios oficialistas. Lo siento, no puedo. Si Luis Manuel Otero Alcantara está en perfecto estado de salud, que observando el video creo todo lo contrario, por qué no lo dejan regresar a su casa; a Damas, con su gente, con sus amigos?. Por qué lo apartan de su círculo de sostén y lo aíslan en una institución de salud y le prohíben recibir visitas o sólo las que ustedes decidan? Qué juego macabro están diseñando al más puro estilo de Saw? En el video se puede notar la delgadez de LuisMa".

También la periodista María Matienzo denunció que se trata de "un video editado para desmentir la huelga de hambre y sed, más la promesa de una pronta liberación. Todo es mentira. Ya hemos denunciado las torturas psicológicas a las que ha sido sometido".

El periodista y escritor cubano Carlos Manuel Álvarez calificó de violación la publicación de este último video:

"El video último de Luis Manuel, como lo exponen, me da ganas de llorar. No voy a reproducir tamaña violación. El asco y el dolor que me provoca esa dictadura macabra es irreversible. Te queremos, hermano", expresó Álvarez en su perfil de Facebook.