Amnistía denuncia en informe tres años de violencia en Nigeria sin intervención del gobierno

Amnistía Internacional advirtió que las autoridades de Nigeria, al no investigar los enfrentamientos entre comunidades, “han favorecido una sangrienta escalada del conflicto entre agricultores y ganaderos en todo el país, con el resultado de al menos 3.641 muertes en los últimos tres años”.

En su nuevo informe, “Harvest of Death: Three Years of Bloody Clashes Between Farmers and Herders”, Amnistía Internacional concluye que el 57% de las muertes ocurrieron en 2018.

“A menudo, las fuerzas de seguridad estaban posicionadas cerca de los ataques, que duraron horas y, a veces, días, y sin embargo tardaron en actuar. En algunos casos, las fuerzas de seguridad fueron avisadas de una incursión inminente pero no hicieron nada para evitar o detener los homicidios, saqueos e incendios de viviendas”, denunció la organización.

Amnistía Internacional añadió que “El gobierno de Nigeria ha dado muestras de lo que sólo puede calificarse de grave incompetencia, y ha incumplido su deber de proteger la vida de sus habitantes y de poner fin al conflicto creciente entre ganaderos y agricultores”.

Entretanto, un vocero del Ejército de Nigeria acusó a Amnistía de fabricar alegaciones ficticias sobre supuestos abusos de derechos humanos.

(Con información de Amnistía Internacional)