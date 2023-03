Amenazan a periodista independiente por publicaciones en redes sociales

El periodista independiente Yoel Acosta Gámez, residente del municipio de Baracao, en Guatánamo, denunció que fue interrogado por la Seguridad del Estado y notificado que cometió el delito de "atentado contra la Seguridad del Estado" por una publicación en redes sociales.

Además, le prohibieron salir a la calle durante las elecciones del 26 de marzo, dijo en declaraciones a Radio Martí.

El comunicador precisó que fue interrogado en la Jefatura Municipal del MININT en Baracoa por el jefe de la Seguridad del Estado a nivel provincial y este le informó que el delito "contra la Seguridad" lo cometió a través de una publicación que escribió en Facebook.

"Me sacó una pequeña publicación que yo había hecho hacía unos días atrás acerca del tema del béisbol, de la pelota cubana, donde yo expliqué a través de las redes sociales que no hacía falta hablar tanto de pelota que lo que hacía falta era que realmente en Cuba hubiera intervención militar y que el gobierno se acabara", dijo el periodista.



Acosta Gámez comentó que en ese momento el agente le informó que no podía salir a las calles el domingo, durante las elecciones. "Que ese día no podía pasar nada porque si yo intentaba hacer algo ese día me iban a acusar y me iban a llevar a prisión", relató el comunicador.



A inicios de marzo, Acosta Gámez denunció que la Seguridad del Estado le dio hasta el primero de abril para que abandone el país, y que de no hacerlo sería enjuiciado por los delitos de “atentado” y “desobediencia”. También dijo en ese momento que con toda probabilidad irá a prisión, porque no tiene recursos económicos para costear su salida de Cuba.

(Con reporte de Ivette Pacheco para Radio Martí)