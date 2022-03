Amenazan a opositores con ser acusados de “sedición” cuando salían de rezar por la salud de la presa política Aymara Nieto

Los opositores María Josefa Acón e Ismael Boris Reñí fueron detenidos por varias horas el martes, 15 de marzo, en la unidad de la policía del Capri, en Arroyo Naranjo, La Habana, y amenazados con cargos de "sedición" por su activismo político.

Acón dijo a Radio Martí que ambos se habían dirigido a la iglesia de Santa Bárbara, en Párraga, para orar por la presa política Aymara Nieto Muñoz, esposa de Reñí, recientemente condenada a otros cinco años en prisión.

“Ahí nosotros fuimos a orar por Aymara Nieto Muñoz, por todo lo que está pasando ahora ella en prisión […]. Cuando nos estábamos despidiendo del cura, le informo a Ismael que estábamos siendo vigilados afuera de la iglesia y, cuando caminamos como media cuadra, fuimos detenidos por dos agentes de la Seguridad del Estado y una patrulla que venía detrás de nosotros”, relató la Dama de Blanco.

Acón explicó que fueron conducidos a la unidad policial del reparto Capri, donde Reñí fue llevado a “una oficina, para amenazas y para todo lo que ellos siempre están arriba de nosotros, y a mí, como ellos saben que tengo algunas patologías, me dejaron fuera, en el sol, como dos horas”.

Al pasar las dos horas, cuenta Acón, “viene el mismo represor que nos detuvo y me empieza a amenazar […], que me quitara de las Damas de Blanco porque, si me cogían en La Güinera o en Párraga, iba a ser multada, llevada a prisión y acusada de sedición”.

“Yo le dije a él que hiciera lo que él quisiera y, en ese momento, se levantó de la patrulla y me llevó para donde están los calabozos, y allí me sentó y me dejó desde las 12 del día hasta las tres y treinta y pico por ahí, que me liberaron y ahí cogí la guagua y vine para mi casa. A ninguno de los dos nos pusieron multas”, concluyó la opositora.

La prisionera política Aymara Nieto Muñoz, madre de dos niñas y miembro de la organización femenina Damas de Blanco, está cumpliendo desde 2018 una sentencia de cuatro años de privación de libertad por los delitos de atentado y daños a la propiedad.

En 2020, fue traslada a una cárcel de mujeres en la provincia Las Tunas, en el oriente de Cuba, a más de 600 kilómetros de su familia, tras ser culpada de promover un motín en la prisión del Guatao, en La Habana, razón por la que se le impuso una nueva condena, esta vez de 5 años de privación de libertad.

(Con reporte de Ivette Pacheco para Radio Martí)