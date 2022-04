Amenazan a opositor para que no proteste el 1 de Mayo

El escritor y fotógrafo Ariel Maceo fue citado y amenazado por la Seguridad de Estado en vísperas del 1 de Mayo, dinámica que ha llevado a cabo el régimen cubano esta semana con varios activistas y periodistas independientes.



Maceo dijo a Radio Televisión Martí que el interrogatorio empezó con preguntas ambiguas y después de varias discusiones, el agente finalmente le preguntó de sus planes para el 1 de Mayo.



"Se lo dije, no tengo nada que hacer el Primero de Mayo y por supuesto le volví a increpar que no me tienen que estar preguntando nada de nada, ni me tienen que estar dando la super labia", explicó.

"Si me pudieran controlar entonces no tendrían que citarme porque temen a que haga algo. Así que no, no me pueden controlar", añadió el escritor.



Durante el interrogatorio, el agente comenzó a indagar en la vida privada del fotógrafo preguntando quién era su novia, y por qué vive en México. "Ahí me exploté, eso es una gran falta de respeto, ellos un creen que pueden disponer de la gente, tratar de meterle el tren a la gente, pero hay que ponerle límites".



"La vida íntima y lo que haga con mi relación no hay nada de que hablar con eso", añadió.



El agente también empezó a preguntar por las actividades planeadas del activista, Abdu Duyanah, pero Maceo le respondió que no sabía nada. "Yo simplemente respondo lo que siento que deba responder y si quiero no respondo nada, porque estoy ahí por obligación".

En el 2020, ya había ocurrido un incidente entre el agente y el escritor. "Yo le grité y le señalé varias cosas dentro de mi casa por estarme mirando con mala cara".



Maceo destacó en un post de Facebook que le dijo al agente que la oposición cubana y el oficialismo podrían convivir, pero que el régimen se empeña en ser "poco tolerante".



"Esa es la diferencia entre los que respetamos la decencia, la democracia, la verdad, y los que defienden con uñas y dientes a la dictadura más longeva de Latinoamérica. Por eso tiene que caer. Y que se acabe la pesadilla de una vez", subrayó.



Desde el 20 de marzo, el opositor está sancionado y pesa sobre él una prohibición de salida del país.