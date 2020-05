Amenazan a familiar de activista en prisión enfermo de VIH-Sida

Agentes de la Seguridad de Estado visitaron la pasada semana al preso político Maikel Herrera en la prisión para enfermos de VIH-Sida ubicada en Güines, Mayabeque, para advertirle que encarcelarían también a su primo, el activista Yoel Parsons, quien se encarga de tramitar su caso.

Así lo comunicó Parsons a Radio Martí.

"El viernes a mí me llama por teléfono el oficial de la Seguridad del Estado, Maikel, y me dice que me presente en la unidad policial del Capri a una de la tarde, que quería consultar conmigo algunas cosas. Yo voy allí a la unidad y ellos me explican que habían ido a ver a Maikel", dijo.

El activista añadió que los agentes no dieron detalles de la visita, solo dijeron que el prisionero "estaba bien de salud". Sobre su libertad y el proceso legal en su contra señalaron que "ellos podían ayudarme en caso de que nosotros cooperáramos con la conducta y esas cosas", lo que Parsons entendió como una propuesta de la Seguridad del Estado para que colabore con ellos.

"Yo les dije que no, que yo no iba a trabajar en nada con ellos, que lo único que podían hacer por mí no era ningún favor, sino hacer que la justicia se cumpliera", aseveró Parsons.

Las amenazas se trasladaron entonces al prisionero, señaló el activista.

"Maikel me llama por teléfono al día siguiente y me explica que ellos habían ido allá y la conducta que habían tenido con él era una conducta hostil", dijo Parsons.

El primo le explicó que los agentes "salieron discutiendo, y lo amenazaron conmigo, que me tenían unas cuantas cosas preparadas pa' meterme preso, y que iban a interrumpir el proceso que yo estoy haciendo por Maikel", subrayó.

Parsons encabeza las gestiones legales para que Herrera sea liberado. "A la vez que me detienen a mí, y me paran a mí, paran prácticamente el proceso", concluyó.

Herrera, activista de la opositora Unión Patriótica de Cuba, fue detenido el 16 de abril en su vivienda del Reparto Guardiola, en San Miguel del Padrón, La Habana, tras protestar públicamente por la falta de fluido eléctrico. Un agente policial intentó poner fin a su manifestación pacífica sin identificarse y vestido de civil, lo que provocó un altercado, su arresto y la acusación de "atentado agravado" contra la autoridad.

Por el cargo que se le imputa, Herrara podría pasar hasta ocho años en prisión, ha dicho a sus familiares el abogado que lo representa.

(A partir de un reporte de Ivette Pacheco para Radio Martí)