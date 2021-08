¿Qué queda de la oposición nicaragüense en este año electoral?

Freddy Guevara, parlamentario de la Asamblea Nacional de Venezuela 2015, fue excarcelado el domingo por la noche tras haber permanecido poco más de un mes en una de las sedes del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin).

Horas antes de su liberación surgieron versiones de prensa que afirmaban que Guevara se incorporaría a la mesa de diálogo instalada el viernes en México y que volverá a reunirse del 3 al 6 de septiembre, de acuerdo con un comunicado de Noruega, país facilitador del proceso.

Sin embargo, Guevara dijo no tener detalles al respecto.

“Yo no me quiero ir de mi país, quiero aportar a Venezuela desde acá, no me dijeron políticamente en ningún espacio que esto es un destierro”, indicó el político en sus primeras declaraciones tras su excarcelación, aclarando que no tenía más información ni política ni jurídica sobre su situación.

“Lo único que me dijeron es que en teoría era presentación, no pareciera que es casa por cárcel, porque no tengo funcionarios acá tampoco. Estoy a la espera tanto de la información jurídica, tanto política. para avanzar”, subrayó desde las inmediaciones de su residencia en Caracas.

Consultado por la Voz de América sobre si considera que su excarcelación es producto de las negociaciones que comenzaron en México, Guevara dijo que “la lógica política pudiera indicar que sí”, pero prefirió no emitir opiniones.

“Porque realmente no lo sé y segundo porque estos temas son tan delicados que uno no sabe. No quiero pisar de alguna forma una línea que más bien entorpezca, no solamente mi libertad, sino que no entorpezca el proceso, porque ahorita lo más importante es cómo hacemos para que realmente podamos encontrar una solución para Venezuela”, insistió.

La semana pasada, Julio Castro, médico que atiende a Guevara, dijo que la salud del político se encuentra comprometida por una arritmia cardíaca que requirió una intervención quirúrgica.

“La última semana de junio Guevara fue diagnosticado con COVID-19 y lo mantuvimos en observación distante. Tuvo una evolución moderada. Freddy tiene un antecedente muy importante de arritmia, es una condición compleja”, detalló Castro en una conferencia de prensa.

Guevara dijo que actualmente se siente “bien” de salud y tras afirmar no tener información de que le hayan otorgado una medida humanitaria, aseguró que no sufrió golpizas o torturas durante el tiempo que estuvo privado de libertad.

Su abogado defensor, Omar Tosta, explicó que deben acudir a tribunales para conocer cuál fue la “medida que ha recaído” sobre Guevara, pues “no hay información oficial”.

Es algo político, no jurídico

Guevara fue imputado el mes pasado por los delitos de “terrorismo, atentado contra el orden constitucional, concierto para delinquir y traición a la patria”.

Varios funcionarios del gobierno lo vincularon con grupos “paramilitares” que el gobierno del presidente Nicolás Maduro asocia con la administración del mandatario colombiano, Iván Duque.