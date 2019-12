América Crece, una iniciativa de EEUU para inversiones en el hemisferio

El gobierno de Estados Unidos lanzará oficialmente la iniciativa ampliada para el Crecimiento en las Américas, titulada América Crece, el próximo 17 de diciembre en Washington, D.C., informó el Departamento de Estado en su sitio digital este miércoles.

América Crece es una iniciativa gubernamental para fomentar la inversión en infraestructura del sector privado en América Latina y el Caribe. Tiene como objetivo además el reducir los excesivos obstáculos reglamentarios, jurídicos, de adquisiciones y de mercado a la inversión.



Altos funcionarios estadounidenses, de siete agencias, se reunirán con líderes empresariales clave, así como con funcionarios de alto nivel de América Latina y el Caribe, en la Casa Blanca y en la Cámara de Comercio de Estados Unidos el próximo 17 de diciembre.

Los organismos centrales que la integran la iniciativa son el Departamento de Estado y el Departamento del Tesoro, el Departamento de Comercio y el Departamento de Energía, así como la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), la Agencia de Comercio y Desarrollo de los Estados Unidos (USTDA) y la Corporación para la Inversión Privada en el Extranjero (OPIC), entre otros.

Ya Estados Unidos ha firmado memorandos de entendimiento oficiales sobre América Crece con Argentina, Chile, Jamaica y Panamá. En los países de habla inglesa, América Crece se llamará Growth in the Americas, con el fin de tener eco en el público local que no habla español. En Brasil, la iniciativa se conocerá como América Cresce.