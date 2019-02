Almagro: Neutralidad en Venezuela podría afectar a toda la región

Apostar por la neutralidad en la crisis social, política y económica que está viviendo Venezuela podría afectar a toda la región, advirtió este martes en México el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro.

Durante un conversatorio con motivo del Oslo Freedom Forum (OFF) dedicado a los derechos humanos que se celebra en la Ciudad de México, el uruguayo expuso que los países de la región no pueden en ningún caso ser permisivos con el país suramericano, pues se corre el riesgo de que la situación se replique en otros países.



"Si somos permisivos al respecto, si somos neutros respecto a esto, el futuro de este continente no va a ser muy bueno", aseveró.



Para el titular de la OEA, en la región existe un riesgo latente que se encarna en la crisis venezolana, una amenaza que "abre la posibilidad de que eso sea copiado por todos".



No obstante, Almagro se mostró cauto y negó que una intervención militar sea la solución, apostando siempre por el diálogo entre las distintas partes y por la presión democrática que puedan aplicar países de todo el mundo.



"Somos los primeros en condenar una intervención militar por la sencilla razón de que cualquier manual de texto de derecho internacional público condena la intervención militar", expresó.



Dicho esto, el que fuera ministro de Relaciones Exteriores de Uruguay durante el mandato de José Mujica (2010-2015), señaló que ese mismo derecho internacional también condena crímenes de lesa humanidad como los que se están dando en la nación gobernada por Nicolás Maduro.



El tiempo apremia cada vez más para ese país, consideró Almagro, y refirió que hace un año sus condiciones para negociar con los distintos actores internacionales eran más favorables.



Ahora mismo, la situación parece intensificarse cada día más desde que el líder del Parlamento venezolano, Juan Guaidó, se proclamara presidente interino del país en enero pasado.



Aquel acto volvió a despertar las presiones de países como Estados Unidos y de algunos Estados miembros de la Unión Europea (UE).



También los países miembros del Grupo de Lima, una instancia multilateral compuesta por 14 naciones y establecida en 2017 para buscar una salida pacífica a la crisis venezolana, reconocieron a Guaidó como presidente interino y pidieron el final del régimen de Maduro.



Todos a excepción de México, que desde el pasado diciembre vive bajo las directrices del presidente izquierdista Andrés Manuel López Obrador, con una postura menos comprometida en política exterior.



Cabe mencionar que el pasado 1 de diciembre Maduro acudió a la toma de posesión de López Obrador, un gesto que no gustó a gran parte de la comunidad internacional y al que el Gobierno mexicano quiso restar peso.



Aun así, López Obrador en ningún caso ha mostrado explícitamente apoyo al Gobierno de Maduro; más bien ha optado por la ambigüedad alegando que al país no le corresponde opinar sobre lo que ocurre en otras naciones.



Con este escenario, el expresidente de Bolivia de 2001 a 2002, Jorge Quiroga, hizo este martes un llamado a que México asuma el papel de liderazgo que le corresponde en América Latina y se sume al resto de países que condenan la insostenible situación que atenaza día a día a Venezuela.



"El que es neutro en situaciones de opresión termina siendo cómplice del opresor y verdugo de los oprimidos", aseveró el exlíder boliviano, comentario que despertó el aplauso de los asistentes. "Llamamos a México, hermano mayor: Súbase al barco, reconozcan a Guaidó y ayuden a luchar por la democracia en Venezuela", continuó.



Quiroga consideró que la situación en Venezuela es "la debacle económica más grande de la historia de América Latina". Ambos ponentes mencionaron también el papel fundamental de Cuba en la actual crisis venezolana al ser dos países con Gobiernos que comparten una ideología socialista.



Quiroga indicó que en los últimos meses se ha visto una "intervención militar flagrante de Cuba sobre Venezuela" con el único propósito de obtener petróleo.



Al comentar esto, tachó de ridículos los temores de Maduro sobre una posible intervención militar de EEUU, un espectro que merodea sobre el tablero geopolítico desde hace meses. Precisamente este 24 de febrero, el secretario de Estado, Mike Pompeo, recordó que "todas las opciones están sobre la mesa".

(EFE)