Veterano de Angola protesta contra el régimen: "Como ya no les sirvo, me tiraron como un tareco"

Evelio Osvaldo Núñez Angulo, un veterano de la guerra de Angola, que dedicó su vida a servir fielmente al gobierno castrista, comenzó esta semana una protesta contra el régimen en Morón, Ciego de Ávila.

“El comunismo es una dictadura inventada para explotar al pueblo cubano. Igual que yo hay mucha gente que se están muriendo, callados porque tienen miedo hablar”, dijo a Radio Televisión Martí, el indignado ciudadano.



“¿Qué usted puede sentir después de trabajar desde que era niño para un gobierno y ahora después de viejo y mutilado, simple y llanamente, como ya no les sirvo, me tiraron como un tareco para la orilla y sálvate si puedes”, denunció.

En su vivienda de la calle Callejas 207B, del pueblo avileño, el anciano de 73 años, junto a las medallas que obtuvo durante su colaboración en la guerra de Angola, ha colocado carteles en los que califica a los gobernantes cubanos de “abusadores” y “asesinos” y les pregunta quién puede vivir en la Isla con 210 pesos, equivalentes a 8 dólares mensuales.

“Yo con 13 años fui alfabetizador, estuve en la fundación de las milicias, fui dirigente de la AJR [Asociación de Jóvenes Rebeldes] y de la UJC [Unión de Jóvenes Comunistas] y del partido regional. Yo fui a Angola porque me mandó el partido provincial”.

“De allá vine con un parásito que me provocó una metaplasia y me operaron y cortaron la mitad del estómago. Mi hermano tuvo que comprarme, en la farmacia en dólares del Hospital Calixto García, la medicina que necesitaba, el omeprazol”, apuntó.



“Fui peritado e invalidado en 2005 y me pensionaron con 210 pesos, que con eso no vive nadie. Entonces me puse a laborar, por mi cuenta, como cerrajero, pero me dieron tres infartos cerebrales y me vi obligado a dejar la cerrajería. Me encuentro en una situación muy precaria, he tenido que vender muchas cosas de mi casa, que ya es lo único que me queda. Con los precios actuales apenas podemos comer mi esposa y yo y van a subir más”, comentó atribulado.

“Estoy reclamando desde el 2014, a todos los niveles, que me aumenten la pensión, que cumplan con lo que estipulaba la Constitución de 1976. Dirigí una carta a la Ministra de Trabajo y a Miguel Díaz Canel. Sin respuesta”, declaró.

Nuñez aseguró que en circunstancias similares están cientos de personas afectadas por el síndrome de Angola.

“El síndrome de Angola, ellos [las autoridades] no lo han reconocido y han ocultado las secuelas de esa guerra, han ‘tapado’ a todos los mutilados, porque tan mutilado soy yo que me sacaron la mitad del estómago, como el que se quedó loco, como el que se convirtió en alcohólico, como el que no dormía y se murió”, concluyó.

Al menos 350 000 cubanos entre médicos, maestros, ingenieros y soldados sirvieron en Angola durante los años que duró la intervención militar de La Habana en el país africano. Los restos mortales de 2,100 fueron repatriados y enterrados. De los inhabilitados a consecuencia de su participación en el conflicto las autoridades nunca han proporcionado cifras.