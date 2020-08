Alex Cuba: Estrella artemiseña de la música cubana

Alex Cuba estaba destinado a la grandeza. Con tan solo cuatro años, este hijo de un respetado guitarrista y profesor de música se unió a su padre y a otros 24 guitarristas en un programa televisado a nivel nacional en Cuba, acto que, posiblemente, fue responsable de una carrera musical profesional.

Alexis Puentes nació en Artemisa, Cuba. Siguió los pasos de su padre y estudió música: específicamente, contrabajo eléctrico y vertical. Las largas horas dedicadas a perfeccionar su arte le permitieron compartir su talento con audiencias dentro y fuera de la tierra que lo vio nacer.

Aunque se mudó a Canadá a finales de los 90, Alex confiesa que todavía lleva a su Cuba natal en el corazón y en su música.

“Yo salí de Cuba en el año 99 y pienso que es imposible sencillamente sacar a Cuba de mi alma, el país donde uno nace, donde uno crece", dijo. "Está ahí en tu corazón, en tu alma, en tu ADN, creo para siempre. Por muy lejos que te vayas en el mundo”.

Su primer álbum, el premiado Humo de tabaco, producido en 2005, consolidó su carrera global como cantautor. Desde entonces, le siguieron otros seis, incluido un proyecto homónimo Alex Cuba en 2009, por el que ganó el premio al Mejor Artista Nuevo en los Latin Grammy 2010, además de otras nominaciones.

También fue nominado al Mejor Álbum de Pop Latino en la Entrega Anual 53 de los Premios Grammy. Su última colección, Sublime, da vida al rico carácter de los géneros musicales cubanos como el bolero, el cha-cha-cha, y el mambo. El proyecto lo llevó a grabar en diferentes partes del mundo, desde Canadá y Cuba hasta España y México, donde tuvo la oportunidad de colaborar con célebres artistas de la talla de Kelvis Ochoa, Silvana Estrada, Leonel Garcia y Pablo Milanés, entre otros.

Cortesía: “Sola mía” / Caracol Records/UMPG

“Es un disco que me ha llenado de satisfacción", puntualizó. "Un disco en el cual yo siento que logré sueños, muchos sueños, cantar con gente que sencillamente mordió mi generación, cantar con cantautores latinoamericanos que han hecho un trabajo increíble en la cancionística en español. Pero además es un disco en el cual me atreví por primera vez, y por una cuestión de gusto y de sonoridad, me atreví a grabar yo mismo todos los instrumentos. Fue algo que disfruté muchísimo.

"Yo llevaba tiempo ya grabando mis demos yo solo y siempre enamorado", agrega. "Me quedaba enamorado de la vibra, del vibe que capturaba grabando yo solo aquí en Canadá en mi pequeño estudio en el garaje, que lo convertí en estudio a las tres de la mañana. Un frío grande pero yo ahí todavía con mi calentador, y siempre me gustaba mucho lo que agarraba, lo que atrapaba”.

Este artista de renombre internacional incluye influencias latinas y africanas en sus melódicas composiciones, mezcladas con funk, jazz y pop. A pesar de que la mayoría de sus grabaciones son en español, se aventuró fuera del idioma de su país para producir If You Give Me Love. Para Alex, sin embargo, grabar en español es ser más fiel a sí mismo.

Y aunque admite que tiene algunos seguidores clandestinos en su país natal, debido al tiempo de transmisión limitado en la Isla, no busca la fama allá. Dice, simplemente, que no le corresponde hacerlo.

“Yo pienso, y es en lo que estoy enfocado de hecho, en continuar haciendo música como lo hago", explica. "Y la vida dirá si se me conocerá masivamente en Cuba o no. Sería lindo, por supuesto, soy cubano y no hay nada más preciado, yo creo, para un artista, que su país lo abrace. Eso es algo que nadie puede negar. Pero como te dije, espiritualmente pienso que las cosas deben suceder por su propio curso. No voy a forzar nada".