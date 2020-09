Familiares alertan sobre situación de presos políticos en cárceles de Villa Clara (VIDEO)

Familiares de los presos políticos Mitzael Díaz Paseiro y Didier Almagro Toledo hacen un llamado de alerta ante la situación que enfrentan en centros penitenciarios de la provincia Villa Clara.

La activista Arianna López Roque, esposa de Díaz Paseiro, dijo a Radio Martí que ambos han sido golpeados en más de una ocasión por reclamar atención médica durante el encarcelamiento.

"Me dirigí a la prisión Las Alambradas, en el poblado de Manacas, para donde fue trasladado, y allí no me supieron dar explicaciones de Mitzael, solamente me dijeron que había sido trasladado de allí, pero no me dijeron a dónde. No he tenido otra noticia", señaló López Roque.

La activista dijo que, en el caso de Almagro Toledo, "en la mañana de este lunes" el prisionero llamó por teléfono a su madre "y le comentó que fue una vez más salvajemente golpeado en la prisión La Pendiente, donde está en estos momentos".

Es la segunda golpiza que recibe, agregó López Roque. Tiene marcas de golpes "en la cara" y en "las costillas", le contó su madre. La golpiza habría sido ordenada por un alto oficial de la policía política y ejecutada por los carceleros en prisión, subrayó la activista.

Su esposo, Díaz Paseiro, también fue víctima de abusos el pasado miércoles, y presentaba una crisis hipertensiva, pero no ha tenido más noticias sobre su estado de salud. "No sé cuál pueda ser su situación, pues se desconoce su paradero", dijo.

López Roque señaló que ambas familias están realmente preocupadas por los prisioneros, y responsabilizan a las autoridades "por lo que pueda estar ocurriendo con estos dos hombres que están enfrentando las represalias de unos asesinos al servicio de la dictadura castrista".

