Alertan sobre agravamiento de salud en 15 presos políticos y una decena de huelguistas hambre

El grupo de trabajo Justicia 11J, que se ha dedicado a documentar la represión y los procesos judiciales contra los ciudadanos que participaron en las manifestaciones de julio en Cuba, ha elaborado una lista de casos de presos políticos cubanos que están en condiciones alarmantes y otra listado de prisioneros que han iniciado huelgas de hambre en protesta por sus sanciones.

El informe publicado el martes asegura que en los meses de agosto y septiembre la organización ha visto con preocupación "el agravamiento de la situación de vulnerabilidad" de varias personas en detención por su participación en las protestas y de otros presos políticos.

Además denuncian que al menos diez personas han iniciado huelgas de hambre o huelgas de hambre y sed.

1. Angélica Garrido: Huelga iniciada hoy, 20 de septiembre, junto a otras dos presas políticas. Se niegan también a usar el uniforme de presas comunes. Recientemente Angélica sufrió una parálisis cerebrovascular.



2. Carlos Ernesto Díaz (Ktivo Disidente, 40 años, aún sin petición fiscal) - inició la huelga el 3 de septiembre y la depuso el pasado fin de semana. Esta sería al menos la cuarta huelga de Kativo desde que fuese detenido el pasado 28 de abril.

3. *Carlos Manuel Pupo (67 años, sentenciado a 6 años de privación de libertad) - el pasado 1 de septiembre llevaba más de 10 días en huelga de hambre.



4. *Frank Michel Monterrey Peláez (47 años, sentenciado a 10 años de privación de libertad) - inició huelga el 26 de agosto. El 2 de septiembre continuaba. Había anunciado que no la iba a parar.



5. Lizandra Góngora: Huelga iniciada hoy, 20 de septiembre, junto a otras dos presas políticas. Se niegan también a usar el uniforme de presas comunes.



6. *Maikiel Armando Peña Suárez (21 años, sentenciado a 8 años de privación de libertad) - inició la huelga de hambre el 16 de septiembre, cuando llevaba 23 días solicitando atención médica.



7. María Cristina Garrido: Huelga iniciada hoy, 20 de septiembre, junto a otras dos presas políticas. Se niegan también a usar el uniforme de presas comunes.



8. ** Pedro Albert (66 años, petición fiscal de 5 años de privación de libertad) - en huelga de hambre y sed desde el pasado 13 de septiembre. Al iniciar la huelga, su salud estaba muy deteriorada. Pedro padece de cáncer. El día 16 lo trasladaron desde la enfermería, donde se encontraba, hacia una celda de castigo.

9. *Walfrido Rodríguez Piloto (52 años, sentenciado a 22 años de privación de libertad) - la huelga de hambre iniciada a finales de agosto es la segunda en lo que va de año, en reclamo por atención médica.



10. *Yordi García Fournier (45 años, sentenciado a 3 años y dos meses de privación de libertad) - en huelga de hambre desde el sábado 3 de septiembre. El jueves 8 continuaba. Aseguró a sus familiares que no depondrá la huelga en tanto las autoridades no pongan fin al robo de su ayuda y de la pensión de su madre.



Justicia 11 enumeró 15 casos de detenidos que han disparado las alertas por las condiciones físicas o emocionales en que se encuentran o el agravamiento de su estado de salud física o mental.



1. Amalio Álvarez (44 años, sentenciado a 15 años de privación de libertad) - Amalio es alcohólico y presenta síntomas de abstinencia. Ha intentado quitarse la vida en más de una ocasión; en una de ellas se ocasionó una herida que requirió más de 14 puntos.



2. Andy García Lorenzo (23 años, sentenciado a 4 años de trabajo correccional con internamiento) - intoxicación alimentaria. La reacción incluyó vómitos, manos temblorosas y engarrotadas y falta de aire.



3. Angélica Garrido (39 años, sentenciada a 3 años de privación de libertad) - producto de acumulación de estrés, sufrió un accidente cerebrovascular que paralizó la mitad del cuerpo.



4. Dayron Martín Rodríguez (36 años, sentencia firme de 22 años de privación de libertad) - crisis depresiva, necesita ingreso en centro psiquiátrico de inmediato, según recomendaciones médicas. Dayron es un paciente de psiquiatría altamente depresivo, con intentos de suicidios, que ha sido recluido con anterioridad por períodos prolongados en sanatorio mental.



5. José Daniel García Ferrer (51 años, sentencia revocada de 4 años de privación de libertad) - pérdida de peso y pronunciadas picadas.



6. Jorge Luis Castillo Bolaños (29 años, sentenciado a 12 años de privación de libertad) - lleva días padeciendo de dolores lumbares.



7. Lázaro Yuri Valle Roca (Preso político, 60 años, sentenciado a 5 años de privación de libertad) - empeora su reforzamiento pulmonar. Desde febrero se le diagnosticó y ha venido presentando síntomas nuevos. Además, tiene la piel manchada y lesionada y no se le permite tomar el sol para ir mejorando su estado de salud.



8. Lizandra Góngora (35 años, sentencia firme de 35 años de privación de libertad) - lesiones cutáneas ocasionadas por el estrés, que ya le está afectando casi todo el cuerpo. Padece de liquen plano.



9. María de Jesús Terrás Díaz “Cuquita” (37 años, sentenciada a 7 años de privación de libertad) - fuertes dolores de cabeza, asociados a un plástico que ha tenido incrustado en el cráneo desde inicios de junio, a raíz de una caída en la prisión. Dolores también asociados a cuadros migrañosos.



10. Mario Josué Prieto Ricardo (27 años, sentencia firme de 12 años de privación de libertad) - ha adelgazado más de 20 kilos desde su detención. Ha sido diagnosticado con "trastorno de personalidad, neurosis y riesgo suicida". No ha sido visto por un psiquiatra desde que entró en prisión, ni le han dado los medicamentos conforme el tratamiento que tenía antes de su detención.



11. Reina Yacnara Barreto (21 años, sentenciada a 4 años de trabajo correccional con internamiento) - estado físico y mental deteriorado.



12. Samuel Pupo Martínez (48 años, sentenciado a 3 años de privación de libertad) - crisis de esclerodermia. Esta enfermedad degenerativa implica endurecimiento y tirantez de la piel, también puede causar problemas en los vasos sanguíneos, los órganos internos y el tracto digestivo. Samuel necesita asistencia para realizar muchas de las actividades diarias y ha debido prescindir del aseo.



13. Yanley López Basulto (21 años, sentencia firme de 8 años de privación de libertad) - crisis psiquiátrica y pérdida de peso (25 libras) y cabello. Según su madre, Yanley presenta “problemas psiquiátricos” desde pequeño. En el auto de sentencia de su recurso de casación aparece reflejado su “trastorno de personalidad múltiple”.



14. Yasser Fernando Rodríguez (Preso político) - mastica con bastante dificultad debido a que le faltan dientes. Se le informó que se le haría una prótesis dental, pero no ha sucedido, bajo pretexto de que no hay petróleo para trasladarlo al centro donde le atenderían.



15. Yosvany Rosell García Caso (33 años, sentencia firme de 15 años de privación de libertad) - gastritis crónica (con sangramientos) ocasionada por las seis huelgas de hambre que ha iniciado en prisión. Necesito una endoscopía que no se le ha realizado como represalia por actitud rebelde.



Justicia 11J en el informe alude a las Reglas Mínimas para el Tratamiento de Reclusos (Reglas Mandela) y señala la responsabilidad del Estado en la prestación de servicios médicos a los reclusos, que garanticen la protección y la mejora de la salud física y mental.

El documento recopila testimonios de personas en detención, ex presos y familiares que "desmienten las óptimas condiciones de reclusión destacadas por el estado cubano".

"Únicamente entre los meses de agosto y septiembre documentamos más de medio centenar de denuncias sobre condiciones de las prisiones, así como de situaciones de violaciones de derechos en su interior, específicamente sobre: prohibición de llamadas y/o visitas familiares (penal de Quivicán, prisión de Holguín, Valle Grande); negación de asistencia médica oportuna (Combinado del Este, penal de El Guatao, Valle Grande, El Yabú); negación de recepción de medicamentos (prisión de Holguín, penal de El Guatao); mala alimentación (prisión de Holguín, Camagüey); sobrepoblación (Melena); traslados a celdas de castigo como represalia por huelga de hambre (Valle Grande); traslados a áreas con multi reincidentes (Mujeres de Occidente); violencia de reos comunes contra presos políticos (prisión de Camagüey); deplorables condiciones (Camagüey, Kilo 7, Combinado del Este, campamento de Pitajones, prisión de Boniato); represión y maltratos y agresiones (prisión Manacas, prisión de Boniato, cárcel de máximo rigor en Guantánamo) y brote de chinches, cucarachas y sarna (Combinado del Este, prisión de Cerámica en Camagüey)".