Migrantes cubanos en México sin otra opción que arriesgarse al contagio del COVID-19

En plena pandemia de coronavirus cientos de migrantes cubanos se ven obligados a permanecer en grandes aglomeraciones en las oficinas de migración del municipio de Tapachula, en México, país donde la enfermedad superó el sábado los 5,000 muertos por coronavirus.

Los cubanos están obligados a acudir junto a migrantes de otras nacionalidades a las instalaciones del Instituto Nacional de Migración (INM) para gestionar permisos de trabajo que les permitan permanecer legalmente en México.

"Cientos de cubanos estamos aquí y hemos cumplido 100 % con los trámites, no hemos faltado a ninguna firma, incluso tuvimos que faltar a nuestro trabajo porque a las tres firmas de ausencia ya no tenemos derecho de trabajar aquí", dijo a la agencia Efe Francisco Luis Manzanero Ortiz.

El director de Protección Civil de Tapachula, Julio César Cueto Tirado, aseguró que han habilitado lavamanos y han colocado gel antibacterial entre otras medidas pero reconoció que son insuficientes.

Por su parte la iglesia católica en el sur de México, exigió al INM suspender y cerrar los trámites de la oficina de regularización migratoria.

“Nosotros pedimos el cierre de la oficina de regularización migratoria, donde hay un flujo de personas muy grandes donde no mantienen la sana distancia y no se utilizan los cubrebocas y donde no existen los cercos sanitarios, cerrando estas oficinas se puede controlar el número de contagios”, dijo al diario Quadratín de Chiapas, César Augusto Cañaveral Pérez, director de la pastoral de la movilidad humana de la iglesia en Tapachula.

El coordinador diocesano del Albergue Belén señaló que la pandemia del coronavirus no ha sido tomada con responsabilidad y les preocupa que los migrantes cubanos, haitianos y centroamericanos se exponen al contagio al tener que hacer los trámites, ya que de no asistir a la cita con el INM, su proceso puede ser suspendido o cancelado.