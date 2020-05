Alemania pide sanciones para ruso sospechoso de ataque cibernénico

Los medios estatales de Corea del Norte negaron que los líderes del país tengan poderes míticos, una posible señal de que el gobernante Kim Jong Un esté intentando deshacer la deificación de sus predecesores, informó Radio Asia Libre (RFA), una emisora del gobierno estadounidense.

En Corea del Norte, Kim Jong Un, su padre Kim Jong Il y su abuelo Kim Il Sung disfrutan de un estatus casi divino creado por un culto a la personalidad impulsado por el Estado. Innumerables mitos hablan de sus supuestas hazañas, algunas de las cuales se enseñan a los niños en la escuela.

Algunos cuentos distorsionan la historia documentada sobre la historia temprana de Kim, y el lugar de nacimiento de su hijo, indicó RFA.



Sin embargo, los funcionarios surcoreanos que analizan los medios de comunicación de Corea del Norte dicen que desde que Kim Jong Un llegó al poder en 2011, las historias de lo sobrenatural destinado a deificar a su padre y su abuelo han disminuido.



Algunos de los mitos oficiales son que Kim Jong Un era capaz de conducir a los tres años, y que Kim Jong Il había logrado un 38 bajo par de golf con cinco hoyos en uno en su primer intento en el deporte.



Sin embargo, un mito se cree tanto en el país solitario que el periódico oficial de Corea del Norte, Rodong Shinmun, tuvo que intervenir y decir que no era cierto: Kim Il Sung, el fundador del país, no tenía la capacidad de usar la técnica chukjibop, que es un tipo de "espacio plegable" que permite a la gente teletransportarse, como ocurre en las películas de Kung Fu.



Chukjibop, literalmente un "método para encoger la tierra", se describe como la capacidad de moverse rápidamente hacia el punto ciego de un enemigo a una velocidad tan rápida que el atacante parece desaparecer temporalmente.

La versión mítica de este concepto en las artes marciales del este asiático se ha atribuido a varias figuras en la mitología china y japonesa, y más recientemente representada en la animación japonesa, o mediante el uso de efectos especiales en películas de Kung Fu chinas.



Según el mito, Kim Il Sung pudo usar la técnica chukjibop para ganar una batalla contra los soldados imperiales japoneses durante el tiempo en que Corea era una colonia de Japón (1910-1945), cuando supuestamente lideraba a las guerrillas coreanas en el exilio.



"De hecho, las personas no pueden desaparecer y reaparecer doblando el espacio", dijo el informe de Rodong Shinmun el miércoles, de acuerdo con la nota de RFA.



El informe marcó la primera vez que los medios estatales negaron rotundamente que un mito de la familia Kim fuera cierto, dijo el Ministerio de Unificación de Corea del Sur.