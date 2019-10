Albita RodrÍguez: "Aprendí a ser libre, a no tener miedo, a empezar de cero"

Escueta, pero directa, sin floreos ni complicadas disquisiciones, Albita Rodríguez, uno de los máximos exponentes de nuestra música, entra a Dile que pienso en Ella... con todo el peso de su acerbo musical, su maravillosa voz y esa personalidad suya de "al pan, pan y al vino, vino".​

¿Cuál fue el detonante que te impulsó a marcharte de Cuba?

Fueron muchas cosas. Pero la necesidad de ser yo, sin mentiras, sin tener que pensar de una manera y tener que estar diciendo otra cosa.

¿Qué esperabas encontrar del “otro lado”?

Libertad

¿Qué encontraste?

Muchas posibilidades. No fue fácil. La adaptación a una nueva cultura, un nuevo idioma (que aún no hablo bien). Aprender a ser libre, a no tener miedo a empezar de cero. Y pude traer a mi familia cercana.



¿Qué has aprendido durante el proceso?

A valerme por mí misma, decidir sobre mis cosas, mi vida, hasta los detalles más pequeños. Asumir mis decisiones, mis caminos y también mis huellas.

¿Qué es para ti La libertad?

Prácticamente, lo mismo que te digo en la respuesta anterior.

¿Las experiencias vividas han cambiado en ti el concepto Patria? ¿Piensas a menudo en “Ella”?

Cuba está dentro de mí siempre. En mi canto, en todo lo que me rodea. Pero he aprendido a amar a mi nueva Patria, donde he podido desarrollar mis sueños y darle un mundo mejor a mi familia y la Patria se convierte un poco en eso. La Patria es mi compromiso con mi cultura, pero también, con quien nos alimenta.