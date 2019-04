Alberto Cortez, el "amigo" que se va

Pedro Navaja, el "matón de esquina" de la célebre canción de Rubén Blades, canta y baila en Miami junto a más de otros veinte personajes en un musical que vio la luz en Puerto Rico en los años 80 y que mantiene intacto su atractivo y su mensaje.



Bajo la dirección del puertorriqueño Edgar García, la compañía Teatro Prometeo, del Miami Dade College, pondrá en escena a partir del 5 de abril en el Centro Koubek "La verdadera historia de Pedro Navaja", una obra creada por el dramaturgo y director puertorriqueño Pablo Cabrera, con música de Pedro Rivera Toledo.



Este musical, que se convirtió en un fenómeno popular en Puerto Rico, pasó por Venezuela y otros países y desembarcó en Broadway con gran éxito, no se representa desde hace 15 años, dice a Efe García, quien ha reunido un elenco internacional del que forma parte la actriz cubano-venezolana Beatriz Valdés, protagonista de filmes como "La Bella del Alhambra" y "Azul y no tan Rosa" (premio Goya).

Valdés encarna a Diana "la maromera", la prostituta que mata de un disparo a Pedro Navaja después de que éste la hiriera de muerte con un puñal, un personaje que ya representó hace muchos años en Miami, junto al salsero Gilberto Santa Rosa como el "matón de esquina".

El Pedro Navaja de este musical es Manolo Ramos, un cantautor puertorriqueño radicado en Miami que ganó el Festival Internacional de la Voz y la Canción (antiguamente OTI) y nunca antes había trabajado como actor.



Ramos, autor de éxitos como "Déjame" y "Ser tu amigo", considera su papel como "el reto más grande" que ha tenido en su vida profesional, según dice a Efe antes de un ensayo general.

Veinticuatro actores, cantantes y bailarines, así como nueve músicos, dirigidos por la tresera, cantante y compositora cubana Yusa, participan de esta puesta en escena del Teatro Prometeo.

Ramos, al igual que García, destaca que, además de entretener y poner al público a bailar y cantar, "La verdadera historia de Pedro Navaja" hace reflexionar sobre problemas muy serios que van desde la explotación y tráfico de personas hasta la liberación femenina y la manipulación de la realidad social.



No en balde la inspiración de Cabrera para esta obra, para la que le pidió prestada al panameño Rubén Blades su canción, es la llamada "Ópera del mendigo" (Beggar's Opera), de John Gay, estrenada en Londres en 1728, de la que también bebió el alemán Bertolt Brecht para su "Ópera de los tres centavos" (1928), señala García.

La "Ópera del mendigo" causó gran controversia en su época porque contaba una historia desde el punto de vista de un antihéroe, de un

marginal, algo que Cabrera, del Teatro de los 60 de Puerto Rico, mantuvo con el personaje de "El lince de la barandilla", el narrador de "La verdadera historia de Pedro Navaja".



García ha introducido en su puesta en escena como novedad de que "El lince", alguien que se busca la vida en las calles con la venta de alcohol o lo que tenga a mano, y que a la vez es un "genio incomprendido", es una mujer.



Karen Martello, una cantante de música tropical con una personalidad "andrógina" y a una voz del mismo tono (contralto) que la de Marc Anthony, es "El lince", quien en esta puesta en escena vive en la Calle Ocho de la Pequeña Habana de Miami y ha escrito una telenovela con música ambientada en el Puerto Rico de los años 50.

Esta obra es "una fantasía meta-teatral (teatro dentro del teatro)" con un componente de sátira política y social y números musicales con mucha fuerza como el mambo "cantao y bailao" "Tibiri tabará", que es el número fuerte, explica Edgar García.



Otra novedad es que el personaje del propietario de la agencia de empleo que, en el Puerto Rico que acababa de convertirse en estado libre asociado de Estados Unidos, se encargaba de trasladar mano de obra "pal'norte", es por primera vez español y por más señas andaluz, en lugar de puertorriqueño como en el original.

El actor y bailarín español Pedro Rodríguez, llegado a Miami hace cuatro años, es Don Pastor Buenaventura, el hombre que hace fortuna con la miseria de los demás.

Como Don Pastor, Rodríguez canta y baila el tango "Miseria" y es que todo no es salsa o música tropical en "La verdadera historia de Pedro Navaja".



Cabrera autorizó estas "transgresiones", dice Edgar García, quien está seguro de que el público va a acudir a la llamada de un personaje que tiene su antecedente en la canción "Mike the Knife", de la "Ópera de los tres centavos" de Brecht.



Una de las integrantes del elenco es Alina Robert, una joven actriz, modelo y presentadora de televisión de origen cubano que muestra otra faceta de su talento como cantante y bailarina.



Robert, actriz del filme "Make Love Great Again" y parte del elenco de teatral "El tiempo de las mariposas", representada en Nueva York en 2018, tiene un doble reto, pues hace dos papeles en "La verdadera vida de Pedro Navaja": "Doña Rosa", una señora mayor que limpia la agencia de empleo, y "Güincha", una prostituta.



"Este año me enfrento a un nuevo reto, a un sueño hecho realidad,un proyecto que he anhelado durante toda mi vida", dice.