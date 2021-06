Alarma en Cuba ante anuncio del régimen de que sus bancos no recibirán más depósitos en dólares

Los cubanos amanecen con una nueva preocupación e incertidumbre ante el anuncio de que no se aceptarán, a partir del 21 de junio, depósitos bancarios en efectivo de dólares estadounidenses.

Acela, residente de la ciudad de Cárdenas, Matanzas, dijo a Radio Martí que para ella es mejor esperar antes de tomar una decisión, porque en su casa no entendieron bien lo anunciado.

“Ayer aquí en la casa no entendimos bien lo que dijeron. No sé si es que no lo pueden poner en la tarjeta, o que no puede tener uno el dólar en efectivo en la mano. No entendí”, afirmó Acela.

Manuel Esquivel, quien vive en el municipio Playa, en ciudad de La Habana, teme por el futuro de su familia.

“Nosotros estamos peleados con los Estados Unidos, ¡a muerte! Esto es terrible. Aquí no sabemos qué va a ser de nosotros”, aseguró.

Otra capitalina, que se identificó como Elena, pronosticó desde la barriada de Lawton que, con esta medida, las colas en los bancos van a ser interminables para cambiar en pesos cubanos, con los que se podrá comprar.

“¡Ah!”, exclamó Elena, “cuando saquen algo en las tiendas, con las colas kilométricas, si no te levantas a las tres de la mañana y, ¡a ver si llegó producto en esa tienda ese día”.

Ante la incertidumbre, Elena apela al recurso de la paciencia.

“Vamos a ver qué es lo que pasa, pero, esto está en ‘capilla ardiente’, porque... es que te bloqueas, porque, tú dices: bueno, terminé con esto, pero, cuando viras para atrás, ¡ay, contra, si es que no tengo aseo!". Esto es para que el cubano no tenga tiempo de más nada, nada más que sumergido en esa historia. ¡Todo se lo están achacando aquí al bloqueo”.

La mujer, que trabaja como económica en un mercado agropecuario, dijo que "a veces entran las señoras ahí, y yo he tenido que hacerle compras, porque no les alcanza, porque subieron el salario, pero ¡es por gusto! Y así seguiremos, construyendo el socialismo”, señaló con ironía.

El encargado del quiosco Piña Colada a lo Cubano, en el municipio capitalino de Playa, siente que esta nueva medida “es otra preocupación más, de las tantas que ya tenemos”.

Desde el paladar Conde Baraca, ubicado en la autopista camino a San Antonio de los Baños, en la provincia Artemisa, la persona entrevistada no quiso dar su nombre, pero al preguntarle sobre la imposibilidad de depositar dólares estadounidenses a partir del 21 de junio en los bancos, comentó:

“Nos preocupa, porque nosotros tenemos cuenta en USD y todavía no nos han dicho. Estamos esperando las orientaciones para nosotros, los cuentapropistas, porque no están explícitas aún”, alegó.