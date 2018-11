Al cerrar comicios, suben acciones y bolsas de EEUU

Las acciones estadounidenses subieron el miércoles mientras los inversores se lanzaban sobre sectores de tecnología y salud, después de que las elecciones de mitad de período resultaran en un Congreso dividido, alimentando las apuestas de que regulaciones más estrictas en estos campos serán más difíciles de aprobar.

Los demócratas ganaron el control de la Cámara de Representantes el martes, mientras que los republicanos del presidente Donald Trump ampliaron como se esperaba su mayoría en el Senado, lo que apunta a un estancamiento político en Washington.

El sector de tecnología del índice Standard & Poor (S&P) aumentó un 2,4 por ciento, mientras que el grupo de atención médica ganó un 2,8 por ciento debido a que disminuyeron los temores de regulaciones más estrictas para frenar su crecimiento.

Las aseguradoras de salud Humana Inc, Anthem Inc y United Health Group Inc saltaron a niveles récord a medida que los votantes en tres estados aprobaban la expansión de programas de Medicaid para personas de bajos ingresos.

También tuvieron ganancias grandes nombres de tecnología e Internet,entre ellos Facebook Inc., Netflix Inc., Amazon Inc. y AlphabetInc.

"La incertidumbre en torno a los comicios ha terminado, y los mercados se están recuperando (...) no esperamos ninguna implicación política importante en los próximos dos años", dijo Massud Ghaussy, analista senior de Nasdaq IR Intelligence en Nueva York.

"Ciertos sectores se beneficiarán o podrán perder en función del compromiso que alcancen la Cámara de Representantes y la Casa Blanca, pero el impacto general en el mercado será limitado".

Si bien un Congreso dividido obstaculizará la agenda política y económica de Trump, pocos esperan una reversión de los recortes de impuestos corporativos y las medidas de desregulación que ya se han promulgado, lo que permite a los inversores volver a comprar en un mercado que se recupera de su peor mes en siete años, el pasado octubre.

A las 12:39 p.m.Hora del Este el Promedio Industrial Dow Jones subió 345.06 puntos, o 1.35 por ciento, a 25,980.07; , el S&P 500 ganó 41.25 puntos, o 1.50 por ciento, a 2,796.70; y el Nasdaq Compuesto subió 152.03 puntos, o 2.06 por ciento, a 7,528.00.

Mientras tanto el dólar estadounidense continuó casi inerte y bajo presión, manteniendo sus pérdidas anteriores frente a la libra esterlina, el euro, el yen japonés y otras monedas importantes.

El índice del dólar se redujo en 0.5% hoy, situándose cerca del mínimo alcanzado en las últimas dos semanas. Los analistas lo interpretan como una clara reacción a la victoria demócrata en la Cámara de Representantes anoche.