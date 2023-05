Agricultores advierten mayor crisis de abastecimiento ante desplome de campaña de primavera por falta de combustible

Agricultores cubanos entrevistados por Radio Martí pronostican una agudización de la crisis alimentaria en los meses de verano, debido al desplome de la campaña de primavera, afectada por la crisis del combustible.



Las autoridades cubanas atribuyen el incumplimiento de la siembra de productos básicos de alimentos de ciclo corto en la campaña de primavera a la falta de carburantes en el país.



En declaraciones a la Agencia Cubana de Noticias (ACN), Yojan García Rodas, director de la Agricultura del MINAG, explicó que debido a la crisis energética es imposible cumplir con el total de hectáreas de siembras que se había planificado para el periodo comprendido entre los meses de marzo y agosto.



Las zonas agrícolas de la provincia de Holguín son consideradas entre las más fértiles del país, sobre todo, el área de Velasco por sus cosechas de frijoles. Otrora reconocida como el Granero de Cuba, hoy los agricultores allí están en quiebra, dijeron a Radio Martí.



Desde Mayarí, el productor Osmel Ramírez Álvarez, explicó que no hay petróleo para preparar la tierra y tampoco para el riego. “Es una situación muy difícil, ya estuvo deprimida la campaña de frío, y eso hizo que la inflación subiera; ahora una campaña de primavera que tampoco hay como enfrentar por falta de combustible, entonces sería continuar con el mismo problema para que haya un impacto en la bajada de los precios".

"No hay tampoco bueyes para enfrentar esas labores de roturación al nivel que se necesita”, concluyó el experto.



Durante el mes de marzo ya se reportó un sustancial incumplimiento de las plantaciones para el verano, las que ascendieron al monto de 11 mil 273 hectáreas menos de lo programado.



En el occidente cubano, uno de los territorios muy afectados, lo poco que está sembrado es para el autoconsumo de los campesinos, aseguró el agricultor Esteban Ajete Abascal.



“Quiere decir que va a haber más hambre, más miseria y más necesidad para el pueblo, una libra de boniato a 70 pesos no es posible”, enfatizó Ajete Abascal.



El campesino Emiliano González vive en la zona del Horno, en Bayamo, en la provincia de Granma. El comentó que “la situación está bien complicada, pero estamos hablando ahora de la cosecha de primavera, lo que viene es tétrico, el hambre en Cuba va a ser cada vez más grande, por la falta de combustible”.



La campaña agrícola de primavera es donde se cosecha el maíz, la calabaza, la yuca y las legumbres, alimentos que usualmente están listos para su comercialización en un periodo de 90 días.



Los campesinos en el área de San Antonio de los Baños, en Artemisa, sufren afectaciones muy serias, señaló el usufructuario Daniel Alfaro Frías.



“Todo está lleno de yerba, hasta el agua, motores que no pueden funcionar porque no hay combustible, y la preparación de las tierras, y así están los campesinos, sin embargo, los hoteles no paran, siguen haciendo hoteles”, destacó Alfaro.



También los funcionarios del ministerio de la Agricultura han reconocido que un importante número de estaciones de bombeo para el riego están inactivas por falta de carburante.



En Alquízar, los agricultores son los que históricamente abastecen a la capital cubana de las producciones de la campaña de primavera, y allí actualmente la situación es muy difícil, dijo la campesina Diasniurka Salcedo. “Aquí en Alquízar hay varias producciones, pero fundamental están la papa, la malanga, los ciclos cortos sobre las verduras, es una zona muy buena porque es una tierra colorada".



"Lo que está sucediendo ahora es que no hay combustible, no hay modo de sacar adelante ningún cultivo, ni hay manera de tú poder encontrar un herbicida, de poder encontrar nada, no hay insumos para trabajar”, advirtió Salcedo.