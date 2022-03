Agresor de activista Keilylli de la Mora nunca fue detenido

La opositora y exprisionera política Keilylli de la Mora, quien fuera agredida a finales de febrero por un supuesto agente de la Seguridad del Estado cuando regresaba en compañía de un amigo a su casa, en la ciudad de Cienfuegos, pudo comprobar que su agresor no ha sido detenido.

De la Mora dijo a Radio Martí que este jueves fue citada para que una doctora de medicina legal examinara sus lesiones por primera vez desde el incidente y, para su asombro, el examen médico se le realizó en un teatro dentro de la propia unidad de la policía.

La joven opositora, aún convaleciente de la agresión, dijo que este examen médico legal se debe a que “hay una denuncia en proceso. Yo hice la denuncia”, recalcó.

“En el momento en que a mí me agredieron, el médico de medicina legal me tenía que revisar […] hoy es la primera vez que me llevan a la unidad, pero nada de decirme nada del agresor, ni en qué términos está ‘la cosa’, solamente la doctora de medicina legal me dio quince días más de certificado porque dice que todavía no me puede dar el alta de la lesión porque todavía está inflamada y me dijeron ‘ya te puedes ir’ y además, en un teatro me atendió la doctora”.

Keilylli de la Mora describió el lugar en el que fue atendida como “un teatro de reuniones que tiene allí la policía y además, no sabían ni con que había sido (la agresión) me preguntaron: ‘¿con qué te agredieron?’ y les dije: dicen que con una piedra”.

“A mí no me han dado respuesta”, aseguró De la Mora, “pero, como salió un video en las redes de un muchacho diciendo que él era el agresor y lo saca en un perfil que, aquí todo el mundo sabe que ese perfil es de un tipo de la Seguridad del Estado. Cuando salió ese video, yo fui a la policía porque, según el agresor, él no estaba preso porque yo no había hecho la denuncia y yo fui hasta la Unidad”.

De la Mora acudió el pasado jueves a la Unidad de la Policía correspondiente, donde le confirmaron que su agresor no estaba detenido, “que tenía una medida cautelar puesta y una fianza; esa fue la respuesta que me dio el jefe de la Unidad de Policía”.

“Desde ese día, hasta hoy, del caso no me han dicho nada. En el momento de cuando a mí me agredieron, fui al hospital y de ahí, bajé a la Unidad e hice la denuncia”, expresó De la Mora.

Durante un Facebook Live, la activista denunció además que cuando la policía fueron a llevarle la citación a su hogar, la trataron "con muy mala forma" y la amenazaron.

Keilylli de la Mora es Integrante de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU) fue detenida en abril de 2020 por quitarse el nasobuco por un breve instante, por lo cual fue sancionada a un año y medio de cárcel por los delitos de propagación de epidemias, desobediencia, desacato y resistencia.

El encarcelamiento de la opositora desató una fuerte campaña de rechazo internacional, incluyendo una solicitud de compensación a De la Mora realizada por la Organización de Naciones Unidas (ONU) al régimen de Cuba.

(Con reporte de Ivette Pacheco para Radio Martí)