Agentes del régimen agreden a José Daniel Ferrer, líder de la UNPACU

Las autoridades policiales del municipio habanero Marianao sancionaron tres veces por el mismo delito a un activista, quien en unos días tendrá que presentarse ante los tribunales para ser juzgado.

Adrián Coroneaux Stevens, miembro del Movimiento Opositores por una Nueva República, será llevado a juicio el 1 de marzo acusado de un delito de atentado por el que ya cumplió nueve meses de privación de libertad.

“El 23 de mayo de 2020 fui a la estación de policía de Marianao debido a una citación que me habían hecho para ‘ventilar’ cuestiones sobre mi trabajo por cuenta propia. Cuando llegué, el Jefe de Sector me habló en forma desagradable y me agarró por un brazo, yo me zafé y entonces me golpeó en la cara”, dijo a Radio Televisión Martí el activista, quien salió, recientemente, de la prisión de Valle Grande.

“Allí recibí malos tratos de los guardias. Se me negó la atención médica. El 26 de julio me llevaron para una celda de castigo ‘por motivos de seguridad’ y me mantuvieron aislado por 13 días, solo por ser defensor de los derechos humanos. También se me prohibieron las llamadas telefónicas, varias veces. Fui liberado el 5 de febrero después de 9 meses de injusto encarcelamiento, con una fianza de 1500 pesos y una multa de 2000. Ahora estoy esperando la vista oral por el cargo de atentado”.

Coroneaux está acusado por el jefe de sector de la 6ta Unidad de la Policía de Marianao, adonde había sido citado debido a supuestas faltas que había cometido como cuentapropista. Cuando se presentó en la estación fue maltratado y golpeado por el militar, quien luego lo imputó de atentado y lo envió a la cárcel bajo la medida cautelar de prisión preventiva.