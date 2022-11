Afectados por Ian en Pinar del Río permanecen sin luz, sin comida y sin techo

Cuando se cumple un mes y medio del paso del huracán Ian por el occidente cubano, comunidades pinareñas permanecen sin electricidad, con escasos alimentos y aún en espera de los materiales prometidos para reparar sus viviendas, expresaron damnificados a Radio Televisión Martí.



Yamili Valdés, que vive en la comunidad rural de Campo Santo, en el municipio de San Juan y Martínez, donde perdió todo el techo de su casa, aseguró que no han recibido nada de lo prometido.



“Hay casas sin electricidad todavía, los vecinos míos siguen sin corriente y aún las autoridades no le dan respuesta al respecto. En nuestro caso, que perdimos el techo completo, todavía no nos han dado nada, yo le pregunto al delegado y él dice que me avisa. No hay nada de comer, una sola donación nos dieron y fue un pomito de aceite”, contó la damnificada.



En la zona de la cooperativa agrícola Hermanos Saíz, también en San Juan y Martínez, tampoco hay fluido eléctrico, señaló el campesino Osmani Poveda Hernández.



“Hay muchos lugares sin electricidad y uno de ellos es donde yo vivo, que se llama Pancho Pérez. Todo es una mentira, aquí el gobierno no ha hecho nada, hace como 20 días pasó una comisión y ni entraron a las casas prácticamente. Esto aquí esta crítico”, sentenció Osmani.

Julio Cesar Góngora habló a Radio Televisión Martí de la situación de una familia del municipio de San Luis que perdió su casa, así como la de su sobrina, con un derrumbe total en la ciudad de Pinar del Río.



“Marianelis Rivera Vento y Juan Perera, incluso con un niño de 10 meses, están sin corriente todavía, el ciclón les derribó la casa y lograron levantar una parte temporalmente por sus propios medios, allí en el poblado de San Luis", relató.

"En el caso de mi sobrina, aquí en la ciudad de Pinar del Río, el esposo por medios propios, se fue al monte cortó unos postes y están viviendo en un cuartico hasta que se solucione el problema, pero siguen igual, sin ayuda”, agregó.



Esteban Ajete Abascal, viajó hasta el municipio de Guane, y advierte sobre el escenario allí.



“En todo el recorrido que hice colindando con los poblados de Isabel Rubio y Guane, toda esa zona está sin electricidad y la mayoría de las personas están con las casas sin techo; lo que se está informando es una falacia, es una mentira”, opinó.

Desde la ciudad de Pinar del Río, José Rolando Cásares, quien perdió todo el techo de su vivienda en el reparto Hermanos Barcón informó que hay personas que "todavía no les han llenado ni las planillas del levantamiento de las afectaciones del huracán".

"Ellos no tienen contabilizada completamente la cantidad de viviendas afectadas y todavía no hay materiales disponibles”, explicó el activista.



El gobierno cubano ha reconocido que será difícil conseguir en corto plazo todos los materiales para la reconstrucción de las más de 106.000 viviendas, parcial o totalmente destruidas por el huracán.



En una reciente visita al territorio pinareño, el presidente del parlamento cubano, Esteban Lazo, reconoció: “A más de un mes del huracán, todavía estamos discutiendo los mismos problemas que abordamos el primer día”.