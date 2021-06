La Aduana tampoco quiere dólares: "No quedará ni un gato que quiera ir a Cuba!"

La Aduana General de la República de Cuba (AGR) dijo en un comunicado que el pago de los aranceles de importación y otros servicios no podrá hacerse en dólares, sumándose así a la disposición del sistema bancario cubano que dio un ultimátum hasta el 21 de junio para aceptar depósitos en efectivo en USD.

"Las instituciones financieras cubanas bancarias y no bancarias (como el caso de CADECA) no aceptarán depósitos en efectivo de dólares estadounidenses de las personas naturales y jurídicas, incluyendo el pago de los aranceles y servicios de aduana por concepto de importación en frontera, los cuales deberán ser abonados en las otras monedas aceptadas por el Banco Central de Cuba o por mediación de las tarjetas en divisas que operan en el país", indica la nota.

"La Aduana General de la República en función de evitar molestias innecesarias, exhorta a las personas que de forma previsora tomen las medidas para cumplir con estas disposiciones y ejercer su derecho de importación ajustado a la legislación vigente", agrega.

La medida ha sido criticada en la página oficial de Facebook de esta entidad, algunos la consideran absurda y una verdadera molestia para los viajeros, puesto que ahora cubanos y visitantes extranjeros que arriben a las fronteras cubanas deberán traer otra divisa internacional y canjearla por pesos cubanos (CUP), pagando a Cuba una tarifa por el cambio de moneda.

"Dinerito por todos lados!!!! ya están raspando el ladrillo! son una banda de ladrones! Entre esto y lo del aislamiento que habrá que pagar en la moneda del día (porque ya no saben cual poner) no quedará ni un gato que irá a Cuba! así que no se preocupen que en la Aduana ahorita van de nuevo pa Capacitacion...asi es a como le dicen recoger basura no?", apuntó un usuario.



La medida afecta principalmente a los cubanos residentes en EEUU, uno de los grupos de viajeros más numerosos que llega a la isla y a los que se dedican a importar mercancías conocidos como “mulas” puesto que ahora deberán canjear los dólares a euros u otra divisa.

"Cada día que pasa es una estupidez tras otra, de verdad que ustedes se superan a sí mismos. Si yo vengo de Estados Unidos, que mi moneda es el USD se puede saber cómo rayos voy a pagar los aranceles, con dinero del monopoly, tal vez ? Mira que ponen a la gente a pasar trabajo, dios mío", escribió otra.

Una persona interesada pregunta a la Aduana si "se puede o van a cobrar con el peso cubano en caso de sobrepeso porque se sobreentiende que cada persona llevará la moneda del país donde reside ya que Cuba trata de desvalorizar el dólar".

Los cubanos vienen denunciado desde hace años una corrupción generalizada en los aeropuertos de Cuba, donde los empleados de la AGR recurren a varias trampas como exigir pagos en dólares por la izquierda por pasar equipajes, demorar la entrega de las maletas a cambio de dólares, pedir algunos de los artículos que vienen en las valijas en pago a poder pasar las libras que corresponden, entre otras violaciones.

Los aduaneros son criticados también por confiscar artículos que consideran subversivos, libros, revistas, música, etc. y por hostigar a los miembros de la sociedad civil y de grupos opositores cuando regresan a la isla reteniéndoles por varias horas y decomisándoles numerosos artículos.