Acusan de propaganda enemiga a activista de la UNPACU

La policía política tiene en fase de preparación un expediente penal contra Yumila Yessica Miranda Miquel, miembro de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU).

“Un agente de la Seguridad del Estado, cuyo nombre desconozco, me hizo varias amenazas: que iba a ser llevada a prisión si continúo con mi activismo político, si sigo en las filas de la UNPACU. Me dijo que me mirara en el espejo de José Daniel”, denunció a través de Radio Televisión Martí, Miranda Miquel.

José Daniel Ferrer, coordinador general de la organización opositora, se encuentra preso desde el 11 de julio cuando intentó unirse a las protestas de ese día en Santiago de Cuba. Actualmente se encuentra en la Prisión de Mar Verde en la misma provincia, según informó el régimen.

Miranda Miquel fue arrestada el 1 de septiembre en Santiago de Cuba y conducida a la 2ª Unidad de la Policía, conocida como El Palacete, donde una instructora la interrogó sobre los hechos por los que se le acusa del delito de “propaganda enemiga”.

“Hace unos meses atrás yo salía de mi casa con otro activista y fuimos interceptados por la policía y detenidos. Casualmente cuando me detuvieron, en el bolso yo llevaba octavillas con frases como “Libertad para los presos políticos”, “Patria y Vida”, “Basta de Injusticias”; y según ellos [las autoridades] los delitos contra la Seguridad del Estado hasta en su etapa preparatoria son sancionados. Dicen que, aunque yo no haya lanzado los volantes al tenerlos en mi cartera, yo pretendía hacerlo y por eso me acusan de propaganda enemiga”, explicó la opositora que se desempeña como editora audiovisual de la UNPACU.

“Yo les contesté que me mantengo firme en lo que hago y que hicieran conmigo lo que quisieran”, afirmó.

Activistas han denunciado el incremento del acoso y la represión después de las protestas del 11 de julio. Decenas de viviendas permanecen bajo operativo policial.